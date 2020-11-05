В Австрии арестованы исламисты, среди которых есть и выходцы из России

Поначалу полиция решила, что в теракте участвовали несколько человек. В горячке некоторых прохожих даже арестовали. Но потом оказалось, что нападавший действовал в одиночку. Фото: Twitter.com

В минувший понедельник вооруженный винтовкой и пистолетом исламский террорист открыл стрельбу в центре австрийской столицы. Итог: пятеро мирных граждан убиты, еще семнадцать остаются в больницах с ранениями различной тяжести. Поначалу полиция подозревала, что теракт устроили несколько человек, но оказалось, что нападавший действовал в одиночку. В итоге его удалось ликвидировать.

Австрийцы испытали шок, когда выяснилось, что людей расстреливал уроженец Вены, 20-летний Куйтим Фейзулай. Помимо гражданства Австрии у него был и паспорт Северной Македонии, откуда родом его семья. Расследование показало, что Фейзулай собирался отправиться в Сирию - воевать в рядах боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Однако по каким-то причинам вояж не состоялся, и террорист решил устроить джихад на улицах родного города.

На фото (слева) террорист Куйтим Фейзулай, расстрелявший людей на улицах Вены. Как видно, он готовился давно и основательно. Фото: Twitter.com

Практически сразу полиция начала задержания тех, с кем контактировал Фейзулай. Все они - мигранты, приехавшие в Австрию из Турции, ряда ближневосточных стран, а также с российского Северного Кавказа.

В ночь на четверг жители тихого альпийского городка Санкт-Пёльтене, расположенного в 54 км к западу от Вены, были разбужены воем сирен, шумом разбитых стекол и громкими криками. Сотрудники спецназа австрийского МВД выбили двери в одной из квартир в жилом комплексе на Пропст-Фюрер-штрассе и вскоре вывели из подъезда двух задержанных. Одного соседи хорошо знали. Ему 21 год, он жил здесь постоянно. Молодой человек громко ругался и не выбирал выражений в адрес стражей порядка.

В квартире провели обыск, и, по описаниям очевидцев, полицейские перевернули все вверх дном. Соседи прекрасно знали, что в этой квартире живут чеченцы. Журналистам они рассказали, что во дворе этот молодой человек и его гости часто что-то оживленно обсуждали на неведом им языке.

Всего по горячим следам в Вене и других городах страны было задержано 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они входили в окружение Фейзулая. Один из задержанных подозревается в причастности к теракту. Он хорошо известен федеральному управлению по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) и является радикальным исламистом.

Руководство австрийской полиции не скрывает, что в ближайшее время пройдут новые задержания подозреваемых в причастности к теракту.