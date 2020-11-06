«Муж ударил»: Кристина Асмус получила травму на съемках постельной сцены

Кристина Асмус получила травму на съемках. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус снимается в новом фильме: в комедии «Булки» ей досталась роль девушки, которая гениально делает выпечку и мечтает найти применение своим талантам. Съемки картины стартовали совсем недавно, а уже не обошлось без неприятностей. В Инстаграме актриса пожаловалась, что получила травму. Причем виновником происшествия оказался ее экранный муж – эту роль играет актер Арсений Робак.

Кристина рассказала, что поранилась во время съемок сцены в супружеской постели.

- Вчера на съемках у меня произошла травма. Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом её муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону, - написала Асмус. - Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прямо над лицом - чтобы он не прятался за кадром. Ну и мой экранный муж Арсений Робак по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли. P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь.

Кристина снимается в комедии «Булки». Фото: Инстаграм.

Кристину в последнее время преследуют проблемы со здоровьем. В сентябре актриса серьезно заболела, когда снималась в шоу «Золото Геленджика» канала ТНТ.

- Работа по 20 часов в день, диеты, + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером, и организм сказал «харэ», - сообщила она в Инстаграме. – Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны.

Едва вернувшись из Геленджика, Кристина отправилась на гастроли вместе с театром имени Ермоловой. И тут приключилась новая напасть – у актрисы пропал голос.

- Лежу сейчас под капельницей, - вновь пожаловалась артистка. - Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это все график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль - что это все , конечно, того не стоило.

По сюжету героиня Асмус оказывается на Шри-Ланке. Фото: Инстаграм.

В середине сентября Кристина сообщила о новом недуге – она заразилась коронавирусом. Актриса очень тяжело перенесла болезнь и рассказывала, что ей несколько раз вызывали скорую. К счастью, обошлось без госпитализации – она лечилась на дому и провела несколько недель в карантине. Асмус сообщила поклонникам, что у нее три дня держалась температура выше 39 градусов, было красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль. Плюс актриса начисто утратила обоняние.

Сейчас все серьезные проблемы позади, и о шишке на лбу Кристина рассказывает со смехом, как о недоразумении. К слову, со своим экранным мужем ей предстоит снимать не так уж и много совместных сцен. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями.

Экранный муж Кристины - Арсений Робак. Фото: Инстаграм.

Ранее Кристина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке снимок в свадебном платье. Правда, фолловеры сразу раскусили, что замуж Асмус выходит не по-настоящему, а в кино – уж слишком провинциально выглядела невеста.

- Да-да, вы молодцы. Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже, - пошутила потом Кристина в Инстаграме. - Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мои же) ковид...