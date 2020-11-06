"Умерли все, кроме меня": певица МакSим попала в реанимацию из-за алкоголизма

Теперь для звезды начался новый период в жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уход со сцены певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), о котором она объявила в начале года, породил волну слухов и домыслов. Куда пропала артистка, и что за проблемы со здоровьем у нее вдруг обнаружили в 37 лет? В шоу-бизнесе поговаривали: МакSим спивается, но ее поклонники не хотели в это верить. Двое детей, успешная карьера, молодость, красота - для пагубных пристрастий, казалось, нет никаких причин. И все-таки алкоголизм оказался правдой.

О самом страшном периоде своей жизни певица рассказала в программе "Судьба человека". В первом интервью после долгих месяцев затворничества звезда "нулевых" объяснила, что привело ее к зависимости от спиртного. Как выяснилось, проблемы начались еще в 2014 году, когда Марина родила вторую дочь Машу. Отец ребенка, бизнесмен Антон Петров даже не встретил молодую маму из роддома: они расстались еще до появления малышки на свет.

Этот удар серьезно подкосил артистку, развились проблемы со здоровьем: певица буквально довела себя до истощения. Последствия оказались настолько серьезными, что забеременев через два года в новых отношениях, МакSим не смогла выносить ребенка и надолго впала в депрессию. Последней каплей стала авария, в которую певица попала весной прошлого года.

- Два месяца я лежала в больнице, а потом начались осложнения с сосудами головного мозга. Я мучалась страшной головной болью, обезболивающие не помогали. И чтобы хоть как-то заглушить боль, подружилась с алкоголем, - призналась гостья в программе Бориса Корчевникова. - Мой организм был не готов к таким испытаниям, я дважды побывала в реанимации. Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить. Делала это чаще всего одна.

Когда молодой человек артистки (его имя она принципиально не называет) понял, что все серьезно, он предпринял радикальные меры.

- Он нанял охрану, меня взяли под белы рученьки и увезли далеко почти на год. Меня посадили под замок, я занималась с психологами по 4 часа в день, плюс по 3 часа спорта, - рассказала МакSим. - Первое время у меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить на исповедь. Первое время я хотела сбежать, вырваться, устраивала бунт. Но в итоге это меня и спасло, и я очень благодарна своему мужчине.

Теперь для звезды начался новый период в жизни: она записывает песни, готовится открыть свою школу искусств. А вот о замужестве речь не идет: МакSим призналась, что счастлива в отношениях, и штамп в паспорте для нее ничего не решает.

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