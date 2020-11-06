«И тапочки Карпович»: Разведенный Прилучный отметил день рождения с детьми

Павел Прилучный воспитывает двоих детей от Агаты Муцениеце - Тимофея и Мию. Фото: Инстаграм.

Павел Прилучный 5 ноября отметил день рождения. Праздник по случаю 33-летия актер устроил в своем загородном доме. Разведенный артист не стал устраивать пышного торжества и организовал скромный ужин, на который он пригласил двоих близких друзей и своих детей — четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Их мама Агата Муцениеце, воспользовавшись передышкой, уехала вместе с подругами в горы.

В Инстаграме Павел показал видео праздничного застолья: Вместо сладкого торта стол именинника украсил праздничный пирог.

- Вот такой вот торт. Такой вот день рождения у нас, — прокомментировал актер и показал убранство праздничного стола.

Павел весь вечер играл с детьми, которые с большим энтузиазмом помогали папе открывать подарки.

- Так, как Паша относится к своим детям, нужно снять отдельный фильм, от которого перед экраном будут плакать не только мамочки. Он очень хороший отец, Человек , и мужчина у которого есть дух , честь и достоинство. В жизни он круче его персонажа Мажорчика, поверьте! - написал в соцсети присутствовавший на дне рождения друг Прилучного, боец смешанных единоборств Адам Яндиев.

Павел пригласил к себе домой бойца смешанных единоборств Адама Яндиева и отметил день рождения с ним и с детьми. Фото: Инстаграм.

Новая избранница актера Мирослава Карпович на видео не засветилась. Видимо, актриса решила предоставить возлюбленному возможность побыть с детьми. Днем раньше Прилучный опубликовал в Инстаграме фотографию стеклянной двери своего особняка, возле которой его встречали собаки. На заднем плане внимательные подписчики разглядели связку праздничный воздушных шаров, пару бутылок вина на холодильнике и белые тапочки явно не мужского размера. Поклонники тут же принялись обсуждать, кто устроил актеру такой сюрприз. И сошлись во мнениях, что тапочки принадлежат звезде «Папиных дочек».

- Пришел домой, посмотрел через стекло, увидел шары и вино с тапками от Карпович и решил сфотографировать, - написал один из подписчиков актера в комментариях. Ну так себе сюрпризик.

Подписчики решили, что белые тапочки на заднем плане принадлежат Мирославе Карпович. А вино и шарики - это ее сюрприз на его день рождения. Фото: Инстаграм.

Напомним, именно 34-летнюю Мирославу называют главной виновницей развода актерской пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Актриса закрутила роман с Павлом, еще когда он был официально женат. Павел и Агата прожили в браке 9 лет. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет. Со своей любовницей Мирославой Карпович Павел сошелся и начал жить под одной крышей практически сразу, как только жена с детьми переселилась из их загородного дома в московскую квартиру.

- 2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить, - рассказывала 31-летняя Агата в Инстаграме.