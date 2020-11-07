Молодая жена Петросяна рассказала, на кого похож их сын

Татьяна Брухунова рассказала о внешности сына. Фото: Инстаграм.

Молодая супруга Евгения Петросяна решила не скрывать от поклонников своего маленького сына. В Инстаграме она часто делится фотографиями с мальчиком и отвечает на вопросы подписчиков. Татьяна Брухнова настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша, хотя беременной ее никто не видел. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что 32-летняя Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила:

- Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз, - написала Брухунова под новой фотографией сына.

Между тем, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и его дочь Викторина считают, что сатирику стоило бы проверить свое отцовство. Очевидно, что малыш был зачат с помощью ЭКО, но вопрос: а кто отец? – остается открытым. Евгению Вагановичу уже 75 лет, и даже современные технологии не всегда могут помочь родить ребенка в этом почтенном возрасте. В таком случает молодые мамы обычно пользуются услугами молодых доноров, а пожилых супругов уверяют, что малыш рожден от них. Поэтому юмористу не мешало бы сделать тест на отцовство и убедиться, что Татьяна его не обманывает.

По мнению молодой мамы, Ваган похож и на нее, и на Петросяна. Фото: Инстаграм.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями полгода назад. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре прошлого года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что не считает нужным делиться интимными подробностями с публикой.

- Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение, - уверена Татьяна.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян до сих пор делят в суде совместно нажитое имущество. По некоторым оценкам, недвижимость и коллекция антиквариата, приобретенная мим в браке, оценивается в миллиард рублей.