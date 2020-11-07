Джонни Деппа уволили из «Фантастических тварей» после того, как он проиграл суд бывшей жене Эмбер Херд

Джонни Депп проиграл суд, во время которого он пытался доказать, что не избивал бывшую жену Эмбер Херд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни Депп больше не будет сниматься в роли Грин-де-Вальда. Актер отказался от съемок в продолжении «Фантастических тварей» по просьбе киностудии Warner Bros. Об этом решении артист сообщил в Инстаграме. Он поблагодарил поклонников за поддержку и написал, что в сложившихся обстоятельствах исполнил просьбу кинокомпании «с уважением».

Продюсеры киностудии Warner Bros. намекнули, что не желают видеть Деппа во франшизе по сценарию писательницы Джоан Роулинг после того, как он проиграл суд британскому таблоиду The Sun. Громкий процесс проходил в Лондоне, актер подал иск на 5 миллионов фунтов, обвинив издание в клевете. Репортеры The Sun написали, что Джонни избивал бывшую жену Эмбер Херд, сославшись на показания актрисы.

- Джонни Депп покидает франшизу "Фантастические твари", - говорится в официальном заявлении киностудии. — Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами. "Фантастические твари 3" сейчас находятся на этапе производства, и на роль Геллерта Грин-де-Вальда будет выбран другой актер. Фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру летом 2022 года.

Артист лишился роли Грин-де-Вальда во франшизе. Фото: кадр видео.

Эмбер проходила по делу как свидетельница, но, по сути, стала главной героиней процесса. Актриса рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия, которое учинил над ней бывший муж. По правилам британской судебной системы, The Sun должна была подтвердить правдивость опубликованной информации. Изучив материалы дела, лондонский суд счел 12 из 14 случаев насилия доказанными. Утверждение таблоида, что звезда «Пиратов Карибского моря» бил свою жену, признано верным, а Деппу отказано в компенсации морального ущерба.

Адвокаты актера уже заявили, что обжалуют приговор. Юристы считают, что решение лондонского суда было «настолько ошибочным», что «было бы смешно» не подавать на него апелляцию.

В ближайшее время мировую общественность ждет вторая часть сериала «Джонни против Эмбер». Весной 2019 года актер подал еще один иск о клевете – теперь уже в США. На этот раз Депп судится из-за колонки, опубликованной в газете The Washington Post. В ней Эмбер рассказала о жестоком обращении бывшего мужа. За свои моральные страдания Джонни хочет 50 миллионов долларов.

Пока что вместо доходов суды приносят Деппу лишь убытки. По закону, после поражения в Лондоне актеру придется оплатить не только собственные судебные издержки – а они составляют около 3 млн. британских фунтов, но и компенсировать расходы на процесс таблоида The Sun – это еще 2 млн. британских фунтов. Учитывая, что ранее Джонни потерял состояние в 650 миллионов долларов (по словам актера, его обокрал собственный менеджер) плюс у него накопилось неуплаченных налогов еще на 100 миллионов, его финансовое положение можно назвать более чем плачевным. А после новости о том, что он не будет сниматься в «Фантастических тварях», многие считают, что его карьера в Голливуде фактически похоронена.