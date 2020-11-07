«На фиг нужен этот Сочи»: Собчак, улетевшая в Дубаи на частном самолете, похвасталась роскошным отдыхом

Ксения Собчак улетела в ОАЭ на частном самолете. Фото: Инстаграм.

Пока МИД России предупреждает, что от поездок за границу сейчас лучше воздержаться – слишком велик риск заразиться коронавирусом, звезды все равно летят на отдых в теплые края. Ксения Собчак вслед за Валерией и Филиппом Киркоровым отправилась в Дубаи. 5 ноября телеведущая отметила 39-летие, решив отпраздновать день рождения в ОАЭ.

Собчак поселилась в одном из самых роскошных дубайских отелей - Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. Номер с видом на море в нем стоит от 70 тысяч рублей в сутки. В Инстаграме Ксения похвасталась снимком из отпуска, а заодно сообщила, что отдых в Дубаи не идет ни в какое сравнение с туризмом в России.

- Ребят, ну какой на хрен Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель! – подписала она фото, на котором позирует на фоне пышной зелени дубайского курорта.

Ксения остановилась в Дубаи в пятизвездочном отеле. Фото: Инстаграм.

«Правильно. На фиг нужен этот Сочи», «Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити!», «После удачного троллинга мусульман нужно ехать в Дубай», «Двойные стандарты, Ксения Анатольевна!», «Ксения вслед за Шнуровым прилетела, а Шнуров за Пригожиным. Потянулись звёзды в теплые края», - пишут фолловеры телеведущей в комментариях.

До Дубаи Ксения и ее семья добирались с комфортом - на частном самолете. Снимками и видео, сделанными на борту бизнес-джета, Собчак поделилась в Инстаграме.

- Выражение лиц идеально подходит к вопросу: «Ребят, а может все-таки в Сочи?». Улетели не навсегда, - сообщила Ксения.

«Хорошо, что денег куры не клюют, когда вся страна в нищете», - написал кто-то из подписчиков в комментариях.

- Я свои деньги зарабатываю. И вам никто не мешает делать также, - раздраженно ответила Собчак.

5 ноября телеведущая отметила 39-летие. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, Ксения уже совершенно поправилась после болезни. Еще на прошлой неделе Собчак рассказывала, что заразилась коронавирусом и сидит дома на карантине. В эфире Первого канала вышла ее программа «Док-Ток», которую Ксения впервые вела в удаленном режиме. Журналистка не появилась в студии, объяснив, что остается на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. Собчак вышла в эфир по видеосвязи и обсудила с собравшимися в студии экспертами-медиками свое состояние и методы лечения коронавирусной инфекции.

О том, что у Ксении Собчак обнаружили COVID-19, еще 13 октября написали Telegram-каналы. Телеведущая тогда эту новость не подтвердила, отреагировав в свойственной ей ироничной манере:

- О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна? - написала она в соцсети.