«Мне жаль Федьку»: Мать Бондарчука не приняла его первую жену Светлану

Светлана и Федор расстались в 2016 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Войны и мира» Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Одной из первых ее память почтила бывшая невестка Светлана Бондарчук – экс-супруга Федора Бондарчука.

- Ирина Константиновна была удивительной женщиной. Она навсегда останется в наших сердцах, - написала Светлана в Инстаграме после смерти актрисы.

Но оказывается при жизни Скобцевой свекровь и невестка не слишком ладили. Мать Федора Бондарчука не приняла Светлану и долгие годы говорила, что ее сыну не повезло с женой. Подробностями их отношений поделилась близкая подруга Скобцевой Алла Вейкина. Ее муж Николай Иванов был директором картины Сергея Бондарука «Война и мир», затем он 17 лет проработал заместителем директора киностудии «Мосфильм».

Ирина Скобцева встретила первую жену сына в штыки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Аллы Вейкиной, между Ириной Константиновной и ее сыном сложились особые отношения – Федор обожал свою мать и очень дорожил ее мнением. Скобцева считала, что невестка слишком занята светской жизнью и карьерой (Светлана была главным редактором журнала «Hello!») и уделяет мало внимания мужу.

- Семья Бондарчука первую жену Феди – Светлану – не приняла, - рассказала подруга актрисы. - «Алла, – делилась Ира, – мне жаль Федьку. Ведь Светы не бывает дома, она постоянно где-то, а его никто не ждет к ужину».

Светлана и Федор прожили вместе 25 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Правда, с годами Ирина Константиновна признала, что Светлана – успешная деловая женщина, и ее карьера состоялась.

А вот нынешнюю избранницу сына Паулину Андрееву Скобцева сразу полюбила.

- Ира сразу приняла Паулину. Познакомилась с ее мамой, ей понравилась семья Паулины. Она сочла ее хорошей партией для сына, - рассказала Алла Вейкина «Собеседнику». - Ее последние дни скрашивала маленькая собачка, которую ей подарили Федя с Паулиной на 90-летие. Чудо – собачонка спала в ее постели, на них было трогательно смотреть.

Со своей первой женой, моделью Светланой режиссер познакомился в 1986 году в гостях у общих знакомых. Светлана дождалась Федора из армии, они поженились и прожили вместе 25 лет. В 1991 году у них появился первенец – сын Сергей, затем у них родилась дочь Варвара. Девочка появилась на свет с особенностями здоровья и почти все время живет за границей, получая образование и уход в специализированном центре.

Зато нынешнюю избранницу сына Паулину Ирина Константиновна полюбила сразу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светлана и Федор расстались в 2016 году. По словам модели, в их разводе никто не виноват – просто они поняли, что им лучше жить отдельно, чем вместе. В сентябре 2019 года режиссер сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой. А Светлана в этом году вышла замуж за владельца дизайнерского бюро Сергея Харченко.