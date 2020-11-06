Хоккейная «молодежка» разгромила взрослую Финляндию – 6:2

Россия разгромила Финляндию. Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

Молодежную сборная России отправили на Еврохоккейтур вместо взрослой команды. И уже по первому матчу, эксперимент стоит признать успешным. Команда Игоря Ларионова вынесла сборную Финляндии – 6:2!

Откуда взялась молодежка на Евротуре?

Евротур – странный турнир. Вроде там время от времени собираются национальные команды, чтобы выдать по несколько матчей. Но с турнирной точки зрения часто все это бессмысленное зрелище. Потому что с помощью игр Евротура можно неплохо готовится к чемпионату мира. Вот только мировые первенства – в мае, а в ноябре как-то странно о них думать.

В то же время под Новый год всегда проходят молодежные чемпионаты мира. И сейчас боссы Федерации хоккея России рассудили здраво. Чтобы «молодежка» могла наиграть состав, ее и послали на Евротур за игровой практикой. Причем заранее махнув на результат. Но команда решила сразу же выдать сенсацию.

Ларионов – во главе этой команды

Эту команду тренирует легендарный Игорь Ларионов – тот самый «Профессор». Тренерскую карьеру он начинает очень поздно, в декабре ему исполняется уже 60 лет! Он занимался виноделием, вел бизнес, был функционером. Но сейчас выясняется, что настоящее его призвание – быть тренером.

Эту команду тренирует легендарный Игорь Ларионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае в российском хоккее наступили знаковые перестановки. Валерий Брагин, который два десятка лет работал с молодежной сборной, ушел, чтобы возглавить СКА и основную национальную команду. А на его место назначили Ларионова. И он за короткий срок успел поставить «молодежке» созидательную игру – наша команда в среднем на семь лет младше финнов, но действовала с позиции силы.

Первый период – приятный шок

Уже в первом периоде россияне повели – 3:0. Не растерялись во втором – 2:1, и не развалилась в третьем – 1:1. Здорово держали шайбу, комбинировали, но Ларионов после матча все равно большего всего хвалил голкипера Ярослава Аскарова. «Феноменальная игра Аскарова придала уверенности ребятам в атаке, - заявил тренер. - У команды есть хребет, характер. Но по одному матчу тяжело делать выводы».

Уже в первом периоде россияне повели – 3:0. Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

Впереди у сборной России еще две игры: 7 ноября – с Швецией, 8 ноября – с Чехией. Так что будут еще возможности удивить хоккейный мир еще раз.