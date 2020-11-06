«Локомотив» играет провально»: Агент Дмитрий Селюк обрушился с критикой на российские клубы в ЛЧ

Дмитрий Селюк. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» сыграли на групповом этапе Лиги Чемпионов по три матча, выйдя против каждого соперника. Перед ответными матчами итоги не утешительные – 4 очка, и это на троих. Победами представители Российской Премьер-Лиги своих болельщиков не порадовали, ограничились ничейными исходами.

Известный российский агент Дмитрий Селюк подвёл предварительные итоги выступления наших клубов в главном клубном турнире Европы и признался, что игрой «Локомотива», в отличии от многих экспертов, совсем не восторгается.

- Какое впечатление оставил «Локомотив»? Никакое. Пишут, что «Локомотив» достойно проигрывает. Я вообще не понимаю понятия «проиграть достойно». Или проиграл, или выиграл. Что значит достойно или недостойно?

«Локомотив» проиграл «Баварии» 1:2, и чуть ли не празднует свой проигрыш. Как такое может быть? Ладно если бы мы вырвали один матч из контекста, но мы смотрим: перед этим они проигрывают «Ротору», а после - «Сочи». Это достойно? Получается, всё время проигрывают. Идёт какая-то подмена понятий, - поделился своими соображениями агент Селюк.

«Локомотив» проиграл «Баварии» 1:2, Фото: REUTERS

На вопрос о том, не нужно ли учитывать то, что «Локомотив» всё-таки дал бой грандам мирового футбола и что результаты в этом случае можно задвинуть на второй план, у Селюка тоже есть довольно однозначный ответ. Агент сравнил матч «Локомотив» - «Бавария» со скандально известным «Сочи» - «Ростов», когда против сочинцев вышла команда 2003-го года рождения и прошёлся по руководителям «железнодорожников» Василию Кикнадзе и Анатолию Мещерикову.

- Какой бой? Я не вижу боя. Все должны понимать: Лига Чемпионов - шоу мирового значения, за участие в котором клубам платят большие деньги. Кто платит? Телевидение. Если на групповом этапе «Бавария» обыграет «Локомотив» 10:0, то кто потом будет этот «Локомотив» смотреть? Всегда должна быть изюминка. «Бавария» распределяет силы таким образом, чтоб достичь результата. Фейр-плей - это не только когда ты выбиваешь мяч, за пределы поля, когда кто-то травму получил, это ещё и «не обидеть соперника», «не унизить клуб», «не обидеть страну».

Помните, «Сочи» с «Ростовом»? Сколько было негатива: ох, забили 10 мячей, могли бы не забивать. «Сочи» специально забил, чтоб на них не наезжали, а в принципе, могли выиграть 3:1 - и всё. Это же не будет говорить о силе мальчишек из «Ростова». И с «Локомотивом» тоже самое. «Бавария» видела, что сидят болельщики. Если бы они скорость увеличили, на этом и закончилось вообще всё. Мы же знаем, что такое «Бавария». Они благожелательно отнеслись.

«Локомотив» играет достойно? Я считаю, «Локомотив» играет провально. Юрий Павлович в прошлом году выиграл у Ливеркузена, и у него, на всякий случай, к этому времени уже было 3 очка. А сейчас - 2, и, боюсь, останутся. И «Атлетико», и «Бавария» их хлопнут у себя. Опять же - если им это будет нужно.

Хороший пример: «Реал» - ЦСКА. «Армейцы» дважды обыграли «Реал» - вылетели. «Реал» проиграл два раза - вышел. Потенциал «Баварии» смешно сравнивать с «Локомотивом». Как это хорошо сыграли? Да вы вообще весь месяц завалили.

Очень достойно играют, когда выигрывают. Помните в фильме «Легенда №17» человек из партии зашёл в раздевалку и сказал, что партия хочет, чтоб вы проиграли с минимальным счётом или в ничью сыграли - это вообще очень устроило бы. У меня ощущение, что Кикнадзе и Мещериков из этой группы, которая радуется поражению с небольшим счётом. А ещё отпускают идиотские комментарии в стиле: мы видели, как «Бавария» тянула время. Она не тянула время, а контролировала мяч. Потому что «Бавария» правильно распределяет силы и выигрывает у себя в чемпионате, в отличие от «Локомотива», - заявил Селюк.

Не забыл Дмитрий Селюк и про «Зенит» с «Краснодаром». По словам агента, причин у неудовлетворительных результатов наших клубов много, но главная – недостаточное качество тренировочного процесса, вытекающее из слабого уровня футболистов.

- Малкома купили на Лигу Чемпионов. Как раз вторую ЛЧ его и нет. Ловрен: из-за него всё время и забивают, что «Брюгге», что «Лацио». Мне он не очень нравится. Устали - не устали: слабый тренировочный процесс. Надо делать больше игр или добавлять команды, что бы было больше игр. А так, чуть-чуть сыграли и ходят полумёртвые. Дело не в том, что они устают. Для этого и нужна команда с глубиной и ротацией. И футболисты не для галочки, а чтоб выходи и играли. Устал Дзюба - выпустил Джона или Иванова, и чтоб он также бился. И футболисты будут расти, и чемпионат. А то покупают футболистов, они числятся в команде, но не играют. А выходят одни и те же 11 человек. Это неправильное распределение сил. Одну игру сыграли, а потом месяц понапроигрывали.

Марков, Чернов, Ионов, - это что, укрепление под Лигу Чемпионов? Караул, ещё 6 миллионов за них дали. Это безысходность. Я с уважением отношусь к Галицкому. Раньше он говорил про своих воспитанников. Свои в прошлом году 4 от «Олимпиакоса» получили. В этом году воспитанников меньше: получили 4 от «Челси», 3 - от «Севильи». И вы укрепляетесь этими неходячками?

Когда подписали Кайо, я выложил твит, как из-под него «Бенфика» забила 3 или 4 мяча. Как можно было платить за него 3 миллиона? Кабаре, Перейра играли в классный футбол. Сейчас… Кайо. Поставь этого Кайо в ФНЛ, а его ставили, - он был никакой в ФНЛ. Он очень часто привозит. Вчера это и произошло, на этом уровне он не способен играть. Всё это идёт от некачественного тренировочного процесса, который идёт от некачественных футболистов. А качественных негде взять. Мыльный пузырь раздувают, - рассказал Дмитрий Селюк «Комсомольской правде».

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