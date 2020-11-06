Хозяева несколько раз заставили вступить в игру Игоря Акинфеева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После 3-х туров в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы российские команды так и не смогли одержать ни одной победы. После натужных ничьих «Зенита» и «Локомотива» и безвольного поражения «Краснодара» вся надежда была на ЦСКА. Но бывший тренер сборной России Дик Адвокат и его «Фейеноорд» обыграли армейцев - 3:1.

ЦСКА был вправе рассчитывать на лучший результат. «Фейеноорд» сейчас в не лучшей форме, и предыдущий матч Лиги Европы разгромно проиграл австрийскому «Вольфсбергу». Армейцы в свою очередь лидируют в РПЛ и считаются в России командой с самой поставленной игрой.

Но первый тайм обошелся практически без моментов. Разве что хозяева несколько раз заставили вступить в игру Игоря Акинфеева. ЦСКА же вроде и смотрелся уверенно, пытался быстро атаковать, но без конкретных голевых моментов. А тут еще и травма Марио Фернандеса – основной защитник сборной России был заменен еще до перерыва.

Вышедший вместо бразильца Алан Дзагоев остроты атаке не добавил. А в середине второго тайма армейцы проморгали выпад «Фейеноорда» - 0:1. На то, чтобы спасти матч оставалось 30 минут. Казалось, что тут ЦСКА и включится. Но не тут то было. Сначала дальний удар Кекчю, а потом и резкая контратака хозяев, которую завершал Гертрюйда, превратили счет в разгромный – 0:3. И все, что удалось добиться, это организовать автогол – 1:3.

Так ЦСКА из фаворита своей группы превратился в его главного аутсайдера, после 3 матчей у команды Гончаренко всего 2 очка. И смутные перспективы на выход в плей-офф.

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