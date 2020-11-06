Пять простых выводов по матчу «Фейеноорд» - ЦСКА

Никола Влашич считается главной звездой не только ЦСКА, но и всей Российской Премьер-лиги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦСКА не смог перервать череду неудач российского футбола. Кто виноват в поражении от «Фейеноорда» - 1:3? И что после него делать?

Влашич в Европе – не топ-игрок. Никола Влашич считается главной звездой не только ЦСКА, но и всей Российской Премьер-лиги. Но в Лиге Европы даже на фоне таких команд, как «Вольфсберг», «Динамо» Загреб и «Фейеноорд», Влашич не особо выделяется. Вроде он организовывает атаки армейцев, но ни одного гола в трех матчах – слабовато для звезды.

ЦСКА из фаворита превратился в аутсайдера. Перед началом группового этапа по всем прогнозам армейцы должны были без проблем выходить в плей-офф. После первого круга команда Гончаренко с 2-мя очками занимает последнее место. У «Динамо» Загреб – 5 очков, у «Вольфсберга» и «Фейеноорда» - по 4. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на плей-офф надо выигрывать минимум два матча из оставшихся трех.

Армейцы потеряли Марио Фернандеса. Правый защитник – ключевой игрок ЦСКА. После того как он покинул поле из-за травмы, команда Гончаренко неудачно перестроилась, и резко сбавила, прежде всего в атаке.

ЦСКА, как и другие российские клубы, не готов физически. Возможно, это последствия коронавируса – из-за него между чемпионатами была очень короткая пауза, и команды не успели заложить функциональную базу. К концу матчей в Европе у российских команд просто не хватает сил.

Трансферы ЦСКА оказались провальными. Денег было потрачено очень много. Но Адольфо Гаич, купленный за 12 млн евро, - на скамейке, Фукс (8 млн) – где-то в больнице, Энджуке (12 млн) – не вписался в игру команды и просто таскает мяч.

У ЦСКА есть еще возможность все исправить. Впереди три матча, и соперники такие, которых можно побеждать. Главное, разобраться в в проблемах. Но может быть, что армейцы готовы будут пожертвовать Лигой Европы ради успеха в РПЛ.

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