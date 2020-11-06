Итоги выборов президента США: последние новости о подсчете голосов на 6 ноября 2020 Фото: REUTERS

В США продолжает подсчет голосов на выборах президента страны, прошедших в минувший вторник. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Процесс сопровождает акциями протеста и митингами: американцы требует честно подвести итоги выборов президента США. Мы собрали последние новости о подсчете голосов на 6 ноября 2020 года.

Что известно об итогах выборов президента США:

- Foxnews сообщает, что для победы Байдену не хватает всего шесть голосов выборщиков, а Трампу – более 500 (у него 214 из необходимых 270). По данным CNN, преимущество также у Байдена - 253 голоса против 213.

- До сих пор не подсчитаны голоса в пяти штатах - Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине, Аризоне, Джорджии.

- Трамп пытается остановить подсчет или пересчитать голоса в некоторых штатах, но суды не встают на его сторону. Байден уверен, что иски команды Трампа безосновательны.

- Прошедшей ночью протестующие устроили беспорядки в Денвере. Власти направляли нацгвардию в Портленд, где тоже было неспокойно.

Процесс подсчета голосов сопровождает акциями протеста Фото: REUTERS

- Выборы стали причиной печального рекорда. В США впервые зарегистрировали более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом за один день.

- Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке, сообщает NBC.

- Американские судебные наблюдатели пришли к выводу, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано слишком много бюллетеней.

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Происходящее сопровождается акциями протеста и демонстрациями (подробности)