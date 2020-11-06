Были про золотую рыбку

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Александр Пумпянский — журналист из плеяды «Комсомольской правды», прошел путь от стажера до заведующего международным отделом и ответственного секретаря. А в 1975 году (как же давно это было!) газета послала его собственным корреспондентом в Нью-Йорк. Об Америке молодой собкорр писал интересно, личностно. И недолго. Читателям его стиль нравился, но не всем. Один читатель громко возмутился. На беду этим читателем оказался секретарь ЦК КПСС по пропаганде.

Статья, вызвавшая высший гнев, называлась «Смерть капиталиста». Ее героем был знаменитый Говард Хьюз. (Помните фильм «Авиатор» с Ди Каприо в главной роли? Это о нем). Автор увидел в нем осколок американского капитализма.

Высокого читателя возмутила даже не парадоксальная фигура американского олигарха, как мы бы сказали сегодня, а цифра, которую привел автор: по статистике в Америке 1976 года было 200 тысяч миллионеров.

«Вы представляете, – сотрясал воздух с трибуны идеологического совещания секретарь ЦК, – Пумпянскии пишет, что в Америке двести тысяч миллионеров. Но ведь это означает, что каждыи в Америке может стать миллионером. Получается, что пресловутая «американская мечта» работает! Да как же так может писать советскии журналист!».

Любопытно, что сказал бы сегодня секретарь ЦК? В 2019 году в стране было 246 тысяч долларовых миллионеров. И это речь о России. В Америке эта цифра уже - 20 миллионов. А тогда тирада партийного авторитета вылилась в негласный запрет на профессию для журналиста, так легкомысленно обращающегося с фактами и цифрами.В годы гласности Александр Пумпянский был главным редактором журнала «Новое время», он автор ряда книг об американской политике и литературе.

И вот сейчас новая книга «ЗОЛОТАЯ РЫБКА В КАРМАНЕ или Главный секрет новорусского капитализма». О чем она? Об олигархах — только уже наших, отечественных. Автор так определяет ее жанр и темы.

«Эта книга - история (истории) современности. Они про рейдеров и олигархов. Про политику и спецоперации. Про тандемы и гибриды. И даже про водку и лодку. Книга - про наш отечественный капитализм не по Форбсу и наш отечественный социализм не по Марксу. Про корону и вирус российской империи».

Автор кое-что повидал и пережил. Он субъективен, но знает то, что он пишет.