Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 6 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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ИДУТ БОИ

"Основные принципы на столе переговоров – это принципы, разработанные с помощью Минской группы, однако они не использовали все имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению по освобождению территорий. Наша позиция опирается на здравый смысл, гуманитарную основу и получает поддержку со стороны международной общественности. Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - заявляет в своем официальном паблике президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает сводки: "В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения Азербайджанской Армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении. В результате ударов среди личного состава имеются убитые и раненые. Огневым ударом было взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские установки противника".

"В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии на Тертерском направлении фронта, был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника. В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен", - говорится в сводке на сайте военного ведомства.

ВОКРУГ ДИВЕРСАНТЫ

"В зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе шли интенсивные бои на севером, центральном, южном направлениях, - сообщает на ежедневном брифинге представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. - Вокруг города Шуши активизировались диверсионные группы – в лесах, ущельях, на дорогах. Сегодня главная задача и главная цель Баку – это древний город Шуши".

Ованнисян отметил в своем заявлении, что "несколько групп удалось окружить и уничтожить"

"Ежедневно под огнем противника города Степанакерт, Мартуни и Шуши. Вражеские силы без разбора обрушивают на Степанакерт ракеты. Только за последний час в городе трижды звучал сигнал воздушной тревоги. Данных о пострадавших пока нет. В Мартуни применялась тяжелая артиллерия. Шуши периодически обстреливался из установок "Град". Там много разрушений. Под прицелом вновь оказались объекты гражданского и общественного значения", – сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Отметим, что армия Нагорного Карабаха полностью мобилизовались и больше не рассчитывает на чью-то помощь.

"Надеяться на то, что кто-то будет вместо нас бороться за нашу землю губительно. Мы должны бороться, но стараться получить максимальное содействие от соседей и союзников, решение вопроса находится именно на поле боя. Международные организации могут только выступать с заявлениями, но не вмешиваться в конфликт. Единственная структура, которая могла осуществить вмешательство – это ООН, но для этого необходимо решение Совбеза ООН", - заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

В ЭТО ВРЕМЯ

"Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова. Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию", - сообщил журналистам источник в МИД России, комментируя высказывания Алиева в Баку.

Напомним, Алиев довольно болезненно отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, где он заметил следующее: "нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока".

Министр тогда подчеркнул в своем интервью, что Россия "неоднократно призывала внешних игроков не использовать наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам".