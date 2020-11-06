Протесты в Белоруссии, последние новости на 6 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

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В Минске прошло шествие людей с инвалидностью. Были задержания, в том числе и журналистов, пришедших освещать мероприятие.

В доме у известной оппозиционерки Нины Багинской прошли обыски. Силовики пришли к женщине из-за уголовного дела против ее внучки.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко провел совещание по мерам борьбы с коронавирусом. Там он заявил, что границы закрыты вовсе не из-за политики, а с целью предотвращения распространения инфекции.

- Мы никого держать не будем. Но надо понимать, что раз уехал — назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал, - сказал президент про уезжающих в Польшу врачей:

Президент подчеркнул, что это не угроза, а приказ для правительства. Кроме того, он заявил, что протестующие уже и сами жалеют о том, что было. «Люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов».

В Минске сообщили о готовности купить нефтяное месторождения у России. В Москве ответили, что в этом вопросе пока никакой конкретики нет.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

В ОБСЕ заявили, что у них имеются доказательства фальсификации выборов в Белоруссии.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская встретилась с австрийским премьером Себастьяном Курцем. Беседа прошла за закрытыми дверями.

Платформы «Зубр», «Голос» и «Честные люди» подсчитали, что не менее 30 % протоколов на прошедших выборах были поддельными.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Хозяйка бара «Пересмешник», закрывшегося 26 октября в знак протеста, получила административное наказание в виде штрафа.