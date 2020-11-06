Александр Овечкин: Я бы закончил карьеру в московском «Динамо»

Александр Овечкин играл за две команды — это «Динамо» и Washington. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

- Моя карьера еще не завершена, моя карьера, можно сказать, в расцвете сил. Я думаю, что еще несколько лет я точно поиграю. И, конечно же, может быть, дай бог, чтобы у меня было все со здоровьем хорошо, я закончил бы здесь в России, в московском «Динамо».

Это просто вопрос принципа, потому что я играл всего за две команды — это «Динамо» и Washington. И, понятное дело, что я закончу карьеру в Вашингтоне, я не знаю, 2-4, может быть, 5 лет, и понятное дело, что я хочу закончить на красивой ноте, сыграть мой последний матч за московское «Динамо», - сказал Овечкин в интервью RTVI.

Напомним, что Александр Овечкин начинал свой хоккейный путь в спортшколе московского «Динамо», где он начал заниматься с 10 лет. А уже в 12 лет побил рекорд Павла Буре, наколотив в детском чемпионате Москвы 10 шайб. А уже в 2001 году в возрасте 16 лет Саша дебютировал за «Динамо» в Суперлиге.

О ПОПУЛЯРНОСТИ

- В Музее мадам Тюссо были, как вас выставили?

- Конечно.

- Как это, когда ты заходишь в Музей мадам Тюссо и смотришь на себя?

- Похож или не похож.

- Ну и как?

- Вроде похож. Сейчас, конечно, изменился.

- А так ощущения, вообще, в целом?

- Ну, прикольно. Гордость, конечно же, что русского человека на американской земле поставили в Музей мадам Тюссо. Это прикольно. Это крутого стоит.

А вот как комментировал Александр Овечкин свою восковую скульптуру, когда она только появилась в 2011 году:

«Я думаю, что похожа она на 100 процентов. Я, только не живой, но похож как будто живой, я думаю, что люди будут приходить и говорить: Да, похож. Менять ничего не надо, только вот шрам надо вот здесь добавить и все».

ПРО ПРЕЗИДЕНТОВ

- Вы были на приеме у Трампа… Ваше — пусть даже обывательское — но человеческое мнение. Что такое Дональд Трамп?

- Наслаждающийся жизнью человек. Так можно сказать. Он просто живет и наслаждается.

- Вы общались с Путиным, вы общались с Трампом. Вы тот человек, который по-человечески может сказать, какая разница в ощущениях.

- Оба простые, оба дружелюбные. Вот и всё.

- О чем Трамп спрашивал? Любит хоккей реально?

- Да. Он сказал, что, во-первых, он очень сильно уважает Владимира Владимировича.

- Он вам это сказал?

- Да. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и всё, в принципе.

- Слушайте. Это очень круто. Неожиданно, конечно, что Трамп на протокольной встрече вот так взял и передал. Он же понимал, что вы это передадите.

- Понимал. Но так и есть.

Напомним, что Овечкин был на приеме у Трампа два раза. Первый, когда «Вашингтон» выиграл кубок Стэнли и по традиции в Белый дом пришла вся команда. Трамп тогда уделил особое вниманию Овечкину, рассказав, что его очень уважает его дочь Иванка, с которой хоккеист уже встречался в Вашингтоне.

Второй раз они уже встретились все вместе на рождественском приеме в Белом доме, куда Овечкин пришел со своей женой Анастасией, а встречала их Мелания Трамп.

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