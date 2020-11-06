Трамп против Байдена: в США продолжают считать невесть откуда поступающие голоса

Бюллетени, поданные за Байдена и Трампа, продолжают подсчитывать Фото: REUTERS

Наступающий день вряд ли принесет успокоения в души встревоженных и не много уставших американцев: бюллетени, поданные за Байдена и Трампа, продолжают подсчитывать. И даже обещают к вечеру пятницы объявить результаты, как минимум, в двух из пяти штатов, один из которых с высокой долей вероятности может обеспечить победу кандидату от демократов.

На данный момент у Трампа 214 голосов выборщиков, у Байдена – 264. Победит тот, кто наберет 270.

Искомые 6 голосов Байдену может дать Невада. Но там говорят, что объявят результат не раньше 10 ноября, так как именно до этой даты в штате принимают отправленные по почте конверты с бюллетенями. В Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и на Аляске обещают справиться с подсчетом сегодня.

Обработанные в Неваде 95% голосов отдают преимущество Байдену. В остальных, не представивших официальные результаты штатах лидерство пока за Трампом.

И Трамп не намерен сдаваться. Он обещает засудить избирательные комиссии чуть ли не половины американских штатов: за мошенничества, вбросы и неясную механику подсчета голосов, недопуск наблюдателей.

Наступающий день вряд ли принесет успокоения в души встревоженных и не много уставших американцев Фото: REUTERS

Избиркомы на все обвинения в медлительности отделываются цифрами:

АРИЗОНА

- В Аризоне каждый день считают по 140 тысяч бюллетеней, - заявила госсекретарь штата Кэти Хоббс. – Если такой темп сохранится, то к вечеру пятницы будут уже все данные.

ДЖОРДЖИЯ

- Все усилия в штате Джорджия направлены на то, чтобы удостовериться, что все законные голоса подсчитываются должным образом, - прокомментировал ответственный за выборы в этом штате Габриэль Стерлинг. - Эти выборы требуют от нас прилежания и уверенности в том, что мы все делаем правильно.

НЕВАДА

- Из оставшихся необработанных бюллетеней в Неваде более 120 тысяч были присланы по почте, мы их обрабатываем. - комментирует обстановку в штате госсекретарь Барбара Чегавске, напоминая, что местные законы позволяют учитывать все бюллетени, полученные избиркомом до 10 ноября включительно.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

- За небольшими исключениями результаты в нашем штате не изменятся. И будут официально представлены 12 или 13 ноября. - уверяет вице-губернатор Северной Каролины Карен Бринсон Белл.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

- Нам осталось подсчитать 250 тыс. бюллетеней, присланных по почте. Количество бюллетеней после дня выборов может иметь незначительное влияние на результат, - уверена госсекретарь штата Кэти Буквар. - Не думаю, что это окажет огромное влияние на президентскую гонку.

Байдену достаточно Невады, там он лидирует с отрывом в 0,96%. Сохраняется вероятность, что он опередит действующего президента США и в Джорджии, где пока с преимущество в 0,04% (1775 голосов) лидирует Трамп. В масштабах огромной Америки важным стал каждый голос.

Акции протеста в стране продолжаются, но не такие масштабные, как пару месяцев назад.

В Нью-Йорке активисты движения «Жизни черных важны» было собрались на Юнион-сквер, пару часов материли Трампа и полицейских, но разошлись, не причинив никому особого ущерба. Хотя все же ущерб имел место быть в количестве трех подожженных мусорных баков. Полиция задержала порядка 60 человек – за те самые поджоги, а также за блокирование доступа на станции метро и оказание сопротивления.

Ясности нет, но есть надежда, что кто-то да победит.

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