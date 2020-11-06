Журналист «КП» Эдвард Чесноков получил престижную премию за репортаж из лагерей для уйгуров

В число победителей вошёл журналист «КП» Эдвард Чесноков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российский совет по международным делам (РСМД) подвёл итоги ежегодного конкурса для молодых журналистов-международников. В число победителей вошёл и журналист «КП» Эдвард Чесноков — его материал получил специальный приз РСМД и Союза журналистов России.

В репортаже из китайских лагерей для уйгуров Эдвард рассказал, как занимаются работой с малыми народами на слаборазвитом западе КНР. По версии Пекина — там учат проблемную молодёжь рабочим специальностям и избавляют от исламского радикализма. По версии правозащитников — угнетают.

Впечатления действительно неоднозначные, о чём наш корреспондент честно рассказал в большой статье со множеством уникальных фото и видео. Ведь до него никто из российских журналистов в лагерях для уйгуров не бывал.

Несмотря на то, что принимающей стороной были китайские власти, автор представил и другую точку зрения, взяв интервью у уйгурского правозащитника Долкуна Исы.

Именно соблюдение баланса мнений и других этических принципов журналистики и помогло нашему коллеге завоевать престижную премию.

Поздравляем нашего коллегу и желаем ему новых творческих достижений!

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