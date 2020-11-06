Израильская клиника заказала полтора миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

По оценкам независимых экспертов, сумма на приобретение 1,5 миллионов доз «Спутника V» может составить порядка $19,5 миллионов Фото: REUTERS

Генеральный директор крупнейшего в Израиле медицинского центра «Адасса» профессор Зеэв Ротштейн подтвердил, что возглавляемая им клиника подала заявку на приобретение 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам Ротштейна, в ближайшее время больница обратится в Минздрав Израиля за разрешением использовать вакцину для граждан страны после того, как завершится третий этап испытаний.

Профессор утверждает, что с точки зрения безопасности российская вакцина проходит испытания успешно, а выводы по поводу ее эффективности еще предстоит сделать.

Ротштейн заявил, что лично знает людей, которым была сделана прививка и «рога у них не выросли». А критика, звучащая в адрес «Спутника V» не что иное, как пример давней конкуренции между Россией и США, замешанной на финансовых мотивах.

Если Минздрав Израиля даст разрешение на применение вакцины, «Адасса» готова предоставлять ее другим клиникам и потребителям, если же нет – больница найдет, где ее применить, поскольку работает во многих точках мира.

Ротштейн не стал комментировать стоимость закупки, но заверил, что деньги на приобретение вакцины «Адаса» найдет.

По оценкам независимых экспертов, сумма на приобретение 1,5 миллионов доз «Спутника V» может составить порядка $19,5 миллионов.

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