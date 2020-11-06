После теракта в Австрии не стали критиковать спецслужбы за провалы в работе

2 ноября, в людном венском квартале, вблизи центральной городской синагоги и Венской оперы, была открыта стрельба по прохожим Фото: REUTERS

Национальный Совет Австрии провел внеочередное заседание. Парламентарии почтили минутой молчания память о жертвах Парижа, Ниццы и Вены.

Главной темой было обсуждение деятельности спецслужб страны, которые могли предотвратить недавний террористический акт убийцы-одиночки, совершенный им в Вене, но не сделали этого.

Как уже известно, Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) проигнорировало важную информацию словацкой разведки. Коллеги из Братиславы сообщали, что досрочно освобожденный из тюрьмы Куйтим Фейзулай в июле был в Словакии, где пытался приобрести автоматическое оружие.

Парламентарии не стали обрушиваться с резкой критикой на работу спецслужб. Напротив — вице-канцлер Вернер Коглер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов «за огромное мужество».

Депутаты национального совета приняли решение о реорганизации BVT и созданного летом этого года Центра документации политического ислама.

Присутствовавший на заседании канцлер Австрии Себастьян Курц заявил: «Необходимо создать широкий европейский альянс, чтобы решительно бороться с терроризмом, с бомбой замедленного действия».

2 ноября, в людном венском квартале, вблизи центральной городской синагоги и Венской оперы, была открыта стрельба по прохожим. В результате стрельбы, которую австрийские власти назвали терактом, погибли как минимум 4 человека: двое мужчин и две женщины. Еще 22 получили ранения, в том числе один полицейский.

Террорист был застрелен полицией на месте. Личность его установлена, равно как и двойное гражданство Австрии и Северной Македонии.