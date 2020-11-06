Синоптики объяснили явление «ноябрьского грома» и снежной крупы в Москве

В Москве прошел град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице по-прежнему держится октябрьская погода. Синоптики говорят, что в пятницу, 6 ноября, столбики термометров еще будут дотягивать до +9 градусов, а в выходные, когда в разрывах туч выглянет солнце, то и до +10…+11 градусов. При этом будут дожди. А еще грозы. И будет слышен гром.

- «Ноябрьский гром» мы слышим, потому что земля еще не остыла и на улице довольно тепло. На самом деле гром можно услышать и зимой. Это такая типичная ситуация, когда небо затянуто плотными облаками, обычно где-то идет просто дождь, где-то с грозой, где-то с мелким градом, - рассказывает kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

В столице 6 ноября ожидается дождливая погода, прогнозируется усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В связи с этим МЧС выпустило предупреждение для горожан. Синоптики советуют в эти дни озаботиться сменой резины на зимнюю, так как с понедельника дожди закончатся и придет похолодание – ночью будут заморозки -1 градус, а днем температура будет еще +4 градуса. А там уже снег пойдет.

- Сегодня возможны всплески погоды, будут осадки, усиление ветра. Не исключено, что будет мелкий град, снежная крупа. Завтра ситуация будет спокойнее, ночью пересечет теплый атмосферный фронт, днем будет +8… +10 градусов тепла. Мы, по сути, с вами живем еще в октябре. А для октябрьской погоды вот такие всплески вполне обычные, - говорит Татьяна Позднякова.

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