«У президента все хорошо со здоровьем»: В Кремле опровергли британские слухи

У президента Путина плотный график работы даже во время эпидемии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации в английских газетах The Sun и Daily Mail, написавших о том, что Владимир Путин в следующем году досрочно подаст в отставку по состоянию здоровья. Обычно в Кремле не обращают внимания, но Пескова о комментарии попросили журналисты во время ежедневного конференц-колла.

- Здесь особо и комментировать нечего, - ответил спикер Кремля. - Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем.

Пользуясь случаем, у пресс-секретаря главы государства спросили еще и про прививку от коронавируса - не сделал ли ее Путин?

- Он сообщит, если и когда он сделает прививку, - сказал Песков. - Он сам об этом говорил. Какие-то встречи у него сейчас проходят очно, какие-то в формате видеоконференцсвязи. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологической опасности. Принимаются соответствующие меры для оберегания здоровья президента, но это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность его работы.

В качестве примера он привел несколько мероприятий Путина в День народного единства, которые проходили и в непосредственном общении с другими участниками, и по видеосвязи.