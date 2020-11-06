«Компании заинтересованы, когда их сотрудники стремятся развиваться»

Олег Дедюра. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Как давно вы участвуете в движении Ворлдскиллс?

- В качестве эксперта на финале чемпионата «Навыки мудрых» в рамках WorldSkills Hi-Tech я первый раз. Ранее на чемпионатах WorldSkills Hi-Tech я бывал несколько лет, но смотрел со стороны. До этого с 2014 года я выступал в корпоративных чемпионатах.

В этот раз мы узнали, что на чемпионате будут соревнования для участников 50+ и предложили выступить в качестве эксперта.

- Как проходила подготовка к участию? Замените вопрос

- В компетенции «Электромонтаж» от нашей компании выступил Григорий Киселев, электромонтер цеха ремонта металлургического электрооборудования. Он уже давно работает на комбинате, технически грамотный специалист с большим опытом, любит что-то новое. Григорий в итоге завоевал золото в своей компетенции «Электромонтаж».

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Из чего складывается задание по компетенции «Электромонтаж»?

- Эта компетенция существует с самого начала движения Ворлдскиллс. По основной возрастной категории для участников от 16 до 49 лет, задания сложнее год от года. Само задание состоит из нескольких модулей. Во-первых, сборка схемы - конкурсант монтирует предложенную схему. Если он укладывается вовремя, подается напряжение на схему и далее он допускается к программированию. Затем проверяется качество монтажа, работоспособность схемы. На выполнение задания в этом году давалось 18 часов, участники выступают три дня.

В соревнованиях 50+ объем задания меньше. Соревнования проводились в один день, это 8 часов конкурсной работы.

Наш участник выступал впервые в этой компетенции. Нужно было донести ему всю информацию о соревнованиях, о том, какие навыки и как именно оцениваются, чтобы он понимал, какие работы он выполняет и для чего.

А уже в момент выполнения задания мы, эксперты, просто наблюдаем. По окончании работ мы проводили измерения по подаче напряжения, оценивали качество монтажа, стороны, углы. Все фото и видео сбрасывали оценивающим экспертам. Кроме того, весь процесс соревнований проходил практически «в прямом эфире».

- Какие навыки должны продемонстрировать участники?

- Участник должен знать состав оборудования, правильно применять инструменты, навыки монтажа и программирования, схемотехники. Это тяжело и физически, и психологически. Три дня заниматься монтажом – непростая работа. В разряде 50+ тоже большая нагрузка.

- В этом году чемпионат проходил в дистанционно-очном формате. Каковы его плюсы и минусы?

- В этот раз у нас в задании не было модуля поиска неисправностей, поскольку было неясно, как это проводить в дистанционном формате. Основной минус в том, что нет духа борьбы. Человек у себя в кабинке делает задание и не видит других конкурсантов, есть ощущение оторванности от других. Еще сложность в объективной оценке. Одно дело – посмотреть, пощупать работу лично. А по камерам разобраться сложнее, но мы справились У нас стояли две стационарные и одна переносная камера, плюс велась фото- и видеосъемка во время проверки работы готовой модели.

Из плюсов – ты работаешь на своем рабочем месте, а дома и стены помогают.

фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Ожидали ли вы и ваш участник, что победите?

- Мы знали, что выступили хорошо, но не знали, как выступили другие. И уже на церемонии закрытия узнали о победе. Наша компания организовала трансляцию в конференц-зале, там были и участники других компетенций. Все радовались, поздравляли друг друга.

Руководство компании поддерживает участие сотрудников в чемпионатах Worldskills. Организует время и материальные ресурсы для подготовки к соревнованию. Участников освобождают от работы для подготовки.

- Как вы считаете, что дает участникам 50+и предприятиям участие в чемпионатах Ворлдскиллс?

- Кроме положительных эмоций, это еще и толчок к дальнейшему развитию. Участник посмотрел на других специалистов, коллег в этой области, проверил навыки своего профессионального мастерства. В любом случае это полезный эффект.

Компании же всегда заинтересованы, когда ее сотрудники стремятся развиваться дальше. Такие соревнования подтягивают знания персонала, сотрудники становятся более эффективными. Плюс это работает на имидж компании, все же это событие всероссийского масштаба.