Весила 39 килограммов: МакSим потеряла ребенка на фоне анорексии

МакSим откровенно рассказала о своей жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За тот год, что Марина Абросимова, она же МакSим, пропала со всех радаров, ее жизнь кардинально поменялась. В своем первом интервью за долгое время певица рассказала, как ее принудительно лечили от алкоголизма: увезли далеко от дома, посадили под замок и заставили заниматься с психологом по четыре часа в день, плюс ежедневные спортивные тренировки. В режиме изоляции артистка провела несколько месяцев, прежде чем смогла увидеть дочек и вернуться домой полностью "обнуленной".

Сейчас МакSим готова говорить обо всем пережитом и даже собирается вновь штурмовать сцену. Однако, было время, когда артистка сходила с ума и думала, что выбрала совсем не тот путь в жизни. Такие мысли пришли к ней на фоне личной трагедии, когда в 2014 году от беременной Марины ушел отец ее второй дочки Маши, предприниматель Антон Петров.

- С трехдневным ребенком на руках я ничего не могла понять. Очень жалею о том, что не смогла выкормить ребенка, просто физически организм не справился, - призналась МакSим в программе "Судьба человека". - И я почему-то превратилась в этакого Форреста Гампа (герой одноименного фильма, который все время бежал. - Ред.), начала много бегать и стремительно худеть. За короткое время я сбросила почти 20 килограммов, коленки были шире, чем бедра. Вид был совершенно изможденный. Тогда же я начала пересматривать всю свою жизнь и поняла, что не к тому стремилась, не того добивалась. От отчаяния собрала все свои награды в мешок и просто выбросила на балкон, не глядя, что там разбилось.

Когда дочке Маше было два года, певица забеременела в третий раз. Для нее это стало неожиданностью, ведь в то время МакSим весила 39 килограммов и никак не могла побороть анорексию - организм рушился на глазах.

- С самого начала беременности я все время лежала на сохранении, - вспомнила артистка. - Но этого ребенка мне не удалось выносить, я потеряла его на достаточно большом сроке. Это меня просто убило. Пришлось даже закрыть свою школу искусств, потому что я не могла больше видеть детей.

Прийти в себя после выкидыша Марине помог любимый человек, имя которого она тщательно скрывает от публики, чтобы "не помешать его бизнесу". Он занялся переездом в новый дом, окружил заботой саму певицу и двух ее дочек, а главное - спас МакSим от алкогольной зависимости. Кстати, новость о скорой свадьбе, которую звезда сама же запустила в прошлом году, оказалась банальной "уткой".

- Чтобы вызвать ревность своего мужчины, я приняла предложение выйти замуж от старого поклонника. Конечно, потом пришлось отдать кольцо и извиниться за эту глупую шутку. Кстати, ревности я так и не дождалась, но именно тогда мой молодой человек понял, что у меня совсем поехала крыша и пора спасать, - рассказала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Умерли все, кроме меня": певица МакSим попала в реанимацию из-за алкоголизма

Звезда "нулевых" целый год проходила принудительную реабилитацию (подробнее)