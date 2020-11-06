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«Движение Ворлдскллс дает мне возможность реализовать свою мечту»

Леонид Арапов, эксперт-компатриот по компетенции «Инженерия космических систем» VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020
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Арапов Леонид. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

Арапов Леонид. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Расскажите, пожалуйста, как давно вы в движении Ворлдскиллс?

- В движении Ворлдскиллс я участвую с 2018 года. Первый раз я участвовал в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 года. Меня в качестве эксперта-компатриота пригласил Александр Макаров, менеджер компетенции «Инженерия космических систем».

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», где я работаю, много лет сотрудничает с Политехническим колледжем имени Годовикова. Я являлся председателем аттестационной комиссии для приема дипломных работ студентов. Там я и познакомился с Александром Макаровым, он также входил в состав комиссии. Александр рассказал про движение Ворлдскиллс и предложил мне сотрудничество в рамках компетенции «Инженерия космических систем». Я принял предложение. На тот момент компетенция существовала уже 2 года, а 2018 году она была представлена на Hi-Tech в юниорской ветке.

С тех пор я поучаствовал уже в 20 чемпионатах под эгидой Ворлдскиллс Россия, и как независимый эксперт, и как эксперт-компатриот - в зависимости от чемпионата.

- Насколько сложна компетенция «Инженерия космических систем»? Какие навыки и знания должны продемонстрировать участники соревнований по этой компетенции?

- По моему мнению, это достаточно сложная компетенция, в которой необходимо решить ряд непростых задач для создания малого космического аппарата. Для решения подобных задач необходима команда из высококвалифицированных инженеров, обладающих глубокими знаниями в области физики, математики, астрономии. Специалист в области инженерии космических систем должен владеть методами проектирования и 3D-модерирования, иметь высокий уровень знаний в программировании, разработке программного обеспечения, хорошо разбираться в электронике, знать основы баллистики, динамики космического полета – все эти знания и навыки можно отнести к hard skills. Не менее важны и soft skills - навыки командной работы, нацеленности на результат, навыки в тайм-менеджменте, креативное мышление, управленческие навыки, такие как планирование и мотивирование, а также лидерские качества.

Компетенция легче дается тем, кто уже имеет опыт работы в отрасли. Ведь данный опыт приобретается от коллег по коллективу, наставников, за счет повышения квалификации, за счет стремления к саморазвитию. Я думаю, что опыт работы в Центре Келдыша во многом помог ребятам быстрее освоить конкурсное задание, ведь подобные задачи ребята решают на предприятии ежедневно, начиная от 3Д-проектирования, заканчивая стендовыми испытаниями и выпуском документации.

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

По заданию, представляя небольшое конструкторское бюро, ребята должны четко распределить свои роли, определить круг задач, которые необходимо будет решить, и в сжатые сроки пройти весь цикл создания космического аппарата: от 3D-проектирования до его изготовления и проведения полунатурных стендовых испытаний. От слаженной работы, от взаимопомощи зависит конечный результат.

Уровень компетенции я оцениваю выше среднего, так как в конкурсное задание сразу закладывается высокий уровень сложности, сопоставимый с уровнем Hi-Tech. Также в соревновании устанавливаются жесткие временные рамки и большой круг разноплановых задач, которые участники должны решить в отведенное время.

Особенность компетенции на WorldSkills Hi-Tech 2020 в том, что участникам, в отличие от прошлых чемпионатов, дают полную свободу действий в проектировании модели спутника. Готовые детали корпуса спутника, элементы крепежа и системы раскрытия ребятам не предоставлялись, так же не было и чертежей. Участникам было предложено разработать свою систему поворота и раскрытия солнечных панелей, разработать зонтичный рефлектор и его систему раскрытия. Ещё одной новинкой на данном чемпионате являлась разработка технологической карты сборки проектируемого изделия. Единственным ограничением было рабочее пространство станка лазерной резки и 3D-принтера.

Свобода действий подразумевает массу задач, которые придется решать участникам, по сути, надо разработать корпус спутника с нуля. Здесь надо правильно рассчитать центр масс и момент инерции, и правильным образом расположить компоненты бортовой системы спутника, полезную нагрузку, системы раскрытия и поворота солнечных панелей. Ведь ошибка на этапе проектирования может привести в дальнейшем к потере баллов и времени, спутник должен быть сбалансирован и включиться на стенде с первой попытки. А от того насколько проектировщик хорошо сбалансирует модель, зависит насколько будет проще работать потом программисту. Здесь надо учесть также и аэродинамические свойства аппарата, не забыть правильно, в соответствии с технологической картой, собрать спутник. Конечно, программисту будет проще настроить бортовой компьютер, погасить углы вращения при стабилизации, когда спутник хорошо сбалансирован. А уже от того, насколько спутник стабилен, зависят дальнейшие результаты по солнечной и магнитной ориентации, да и по циклограмме в целом.

Ребятам удалось в этом году показать высокий уровень подготовки. Я впервые увидел, как они демонстрируют полную циклограмму работы спутника. К примеру, на корпоративном чемпионате ребятам удалось показать полунатурные испытания спутника частично. Демонстрация полного цикла работы спутника вызывает особое восхищение и гордость за команду, ведь ребята смогли показать все достоинства разработанной ими модели.

- Какова была ваша задача как эксперта?

- Как я уже отметил, важны навыки командной работы, а также поддержка друг друга и взаимозаменяемость. Поэтому важно, чтобы члены команды обладали навыками сквозных рабочих профессий. Мало быть специалистом по какому-то узкому профилю, им нужно владеть комплексом знаний и навыков (soft skills и hard skills) и использовать их в нужной пропорции.

Таким образом, нужно грамотно подобрать команду для участия в соревнованиях, посмотреть на то, как каждый выполняет тренировочные занятия и отобрать лучшие кандидатуры. Это одна из задач эксперта. Мы понимали, кто нам нужен. Плюс мне помогли и мои профессиональные компетенции, при поддержке руководителя предприятия, было налажено взаимодействие со структурными подразделениями, которые в свою очередь предлагали кандидатуры по трем направлениям – 3D-проектировщик, программист и радио-электронщик.

В относительно небольшие сроки удалось собрать хорошую команду от Центра Келдыша, мастеров своего дела. Радиоэлектронщик Сергей Гусев занимается ремонтно-восстановительными работами компьютерной техники, имеет опыт в сборочных, паяльных работах, я знал, что его качества и компетенции обязательно нам пригодятся. 3D-проектировщик Егор Егоров, опытный специалист, от которого зависит успех команды в первый соревновательный день. Георгий Коробанов, программист, от которого во многом зависит результат выступления в заключительный день соревнований. Все, что спроектируют и изготовят его коллеги по команде, он должен связать воедино, показать результат.

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Как команда готовилась к выступлению на соревнованиях?

- Мы организовали площадку на территория нашего предприятия, в течение двух недель проводили подготовку, за это время я познакомил ребят с компетенцией, рассказал про движение WorldSkills, рассказал о том, как проходят чемпионаты, какие требования предъявляются к участнику, разобрали конкурсные задания с прошлых чемпионатов. В последнюю неделю, перед корпоративным чемпионатом, я подготовил ребятам задание, которое они должны были выполнить в течении трех дней. По моему убеждению, для успешного выступления важно проверить свои силы на практике, подобные тренировки позволяют понять, в каких модулях команда хорошо разбирается, а где требуется дополнительная подготовка. Мы заранее настраивали себя на борьбу за высокие места, ведь результаты подготовки внушали большой оптимизм.

На V корпоративном чемпионате молодые профессионалы Роскосмоса соревновались с 6 сильными командами отрасли. Мы заняли среди них 1 место, что позволило выступать на Hi-Tech. После корпоративного чемпионата мы решили взять недельную паузу, чтобы дать команде отдохнуть и уже с новыми эмоциями продолжить подготовку к чемпионату. Тем не менее, нагрузка была серьезная. Разница по времени между чемпионатом «Молодые профессионалы» и WorldSkills Hi-Tech 2020 была всего в 2-3 недели, времени на подготовку было не так много, а требования на национальном чемпионате и сложность конкурсного задания была на более высоком уровне.

Мы провели целый комплекс мероприятий с погружением в компетенцию. Хочу отдельно поблагодарить менеджера компетенции Александра Макарова за проведенные тренинги и помощь в подготовке команд отрасли к чемпионату. Не могу не отметить и самостоятельную работу моей команды, ребята подошли к подготовке со всей серьезностью. Егор проектировал новые модели корпуса спутника, которые до этого на чемпионатах не демонстрировались, Сергей работал над оформлением технологической картой в соответствии с ГОСТ, искал оптимальные схемы радиоэлектронных компонентов, а Георгий дорабатывал код управления бортовой системой компьютера до совершенства.

- Вы уже упомянули дистанционно-очный формат, в котором на этот раз проходил WorldSkills Hi-Tech 2020. Как это повлияло на выполнение заданий?

- В этом году с учетом дистанционного формата чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 мы, эксперты-компатриоты, не могли присутствовать и оказывать поддержку ребятам.

В прошлом году в Екатеринбурге конкурс проходил в очном формате мы были как большая семья, градус соревнований чувствовался буквально на каждом квадратном сантиметре площадки, ты видишь участников в метре от себя, видишь, кто что делает, кто правильно, а кто неправильно, и не можешь на это процесс повлиять, и волнуешься, переживаешь за них. А при дистанционном формате часть команд были изолированы друг от друга, и не всегда ощущался тот накал, дух соперничества и нужная энергетика. Конечно, всю необходимую поддержку оказывал технический эксперт, но не хватало участия экспертного сообщества на площадке соревнований. Поэтому в этом плане очный формат предпочтительнее. Были определенные трудности и из-за разницы во времени. Например, площадкам в Красноярске и других отдаленных городах было сложно, ведь начало выполнения конкурсного задания происходят одновременно независимо от часового пояса.

К дистанционному формату нужно ещё привыкнуть, всё предусмотреть невозможно, были трудности при зачете полунатурных испытаний, но все они были успешно разрешены при поддержке главного эксперта и экспертного сообщества. После корпоративного чемпионата все пожелания по улучшению работы участников и экспертного сообщества на Hi-Tech 2020 были учтены. Участникам команд удалось показать более высокие результаты, чем на корпоративном чемпионате.

Егоров Егор и Арапов Леонид. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

Егоров Егор и Арапов Леонид. Фото предоставлено Союзом Ворлдскиллс Россия

- Как вы восприняли победу вашей команды?

- Всегда приятно видеть свою команду в роли победителей и видеть конечный результат, мы лучшие в Роскосмосе, мы лучшие среди отраслей! Но в тоже время грустно от того, что сплоченная команда на правах победителя не сможет поучаствовать в новых чемпионатах WorldSkills Hi-Tech. И нам вновь придется искать новых специалистов, новых звезд, чтобы они участвовали, побеждали и становились чемпионами. Хотелось бы отметить, что победа ребят на Hi-Tech особо символична, 31 октября - день рождения Центра Келдыша, нашему предприятию исполняется 87 лет, ребята сделали хороший подарок! Также хотелось бы отметить, что для нашего предприятия это третья победа подряд на Hi-Tech, мы трехкратные чемпионы!

- Что дает чемпионат WorldSkills Hi-Tech участникам и компаниям, которые они представляют?

- Для участников это большой интересный опыт. Возможность пообщаться с коллегами по профессии, почерпнуть для себя что-то новое, новые идеи, методы. А еще они могут пройти обучение и повысить квалификацию, получить высокие награды, за счет этого им могут предложить продвижение по службе или интересную работу.

А для предприятий это своеобразная кузница эксклюзивных высокопрофессиональных кадров, возможность продемонстрировать уровень подготовки своих команд, повысить квалификацию для своих участников, показать уровень своего предприятия в рамках медального зачета, продемонстрировать успехи предприятия в СМИ. Сами корпорации также заинтересованы занимать высокие места, участвовать с каждым годом во все большем количестве компетенций.

- Чем для вас является ваше участие в движении Ворлдскиллс? Есть ли планы в продолжении этого пути?

- Когда я только вошел в движение Ворлдскиллс, я тоже задавался этим вопросом – почему мне это интересно. И я понял, что это дает мне возможность реализовать свои профессиональные интересы. Мне всегда хотелось попробовать себя в качестве преподавателя, может быть, поэтому мне интересно сотрудничать с колледжем имени Годовикова, принимать дипломные работы студентов, проводить мастер-классы, готовить команды к чемпионатам. И я понял, что Ворлдскиллс Россия дает мне возможность реализовать свою мечту. Погрузившись в компетенцию, это получилось. И большое спасибо Александру Макарову за то, что он в свое время смог меня заинтересовать, замотивировать участвовать в этой поистине космической работе.

Я уже провел более 20 чемпионатов, поучаствовал и как эксперт, и как независимый эксперт, и как заместитель главного эксперта у меня есть возможность передавать свои знания, продвигать компетенцию, готовить ребят к соревнованиям. В 2019 году я стал и экспертом демонстрационного экзамена. В этом году я прошел обучение и стал региональным экспертом, и могу проводить чемпионаты в своем регионе в роли главного эксперта.

Всегда есть к чему стремиться. Экспертное сообщество развивается. Возможно, я смогу пройти сертификацию на звание главного эксперта, чтобы проводить чемпионаты на уровне WorldSkills Hi-Tech, при поддержке нашего менеджера компетенции.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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