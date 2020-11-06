Павел Крашенинников раскрыл подробности о гарантиях неприкосновенности Президента РФ: За долги по квартплате и превышение скорости отвечать, надеюсь, не придётся

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мы уже сообщали, в четверг, 5 ноября, член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли на обсуждение - пока нижней палаты парламента - проект закона «о гарантиях неприкосновенности экс-президента и о порядке лишения его неприкосновенности».

Чтобы узнать подробнее о новом законодательном акте, kp.ru обратилась к одному из его соавторов.

- Павел Владимирович, остались ещё вопросы по закону о гарантиях пожизненной неприкосновенности бывшим президентам. Сейчас новый закон на этот счёт вносится или поправки?

- Это поправки. У нас есть действующий закон о гарантиях президенту, прекратившему полномочия. Мы туда поправки вносим.

Ну, это в Конституции уже заложено, а мы реализуем положение Основного Закона.

Я просто хочу вас, Александр, поправить.

- Да?

- У нас нет понятия «бывший президент». Ясно, что в разговорной речи мы можем так говорить, но, с точки зрения статуса, правильно это звучит так - «президент, прекративший свои полномочия». Поэтому неприкосновенность в данном случае сохраняется.

- Вы вчера успели внести этот закон о поправках или нет еще?

- Да, мы их внесли, соответственно, этот законопроект зарегистрирован. Так что, скорее всего, будем рассматривать в ноябре.

- Еще такой вопрос напрашивается. Это вы сами с господином Клишасом работали или вам в Кремле подсказали?

- (смеется) Мы вообще-то сопредседатели с ним в Рабочей группы - по подготовке поправок в Конституцию. Соответственно, этот вопрос обсуждался еще на той стадии, и мы, собственно говоря, в процессе реализации этих поправок свои предложения и внесли.

- То есть, в Кремле вам ничего не подсказывали?

- Мы, с другой стороны, также ещё - и официальные представители президента по всем этим вопросам...

- Скажите, а для чего вообще все это нужно? У нас же вроде Борис Николаевич Ельцин - как президент, прекративший свои полномочия, - он нормально совершенно и при прежнем законе существовал, никто его не преследовал. Для чего потребовалось городить (в хорошем смысле) такие препятствия - в случае преследования (при определенных обстоятельствах) президента, прекратившего свои полномочия?..

- На самом деле, это очень важный и ключевой вопрос.

- ...И Дума, и Совет Федерации, и Верховный и Конституционный суды должны все это рассматривать... В предыдущем случае, по-моему, чуть ли не Следственным комитетом России все ограничилось.

- Конечно, это здорово, когда никто никого не преследует, все хорошо. Но нам же важно, чтобы было правовое установление, чтобы нормы были универсальные. И чтобы это не касалось конкретных фамилий, а, чтобы человек, даже который предполагает быть главой государства, понимал, что - если он отработает положенный срок, то у него будет неприкосновенность. И чтобы и за действия, которые он совершил (политические, экономические, международные), его потом никто не преследовал в уголовном или еще в каком-то порядке.

- Чтобы никто не обижал.

- Именно так. Поэтому - такая норма, она универсальная, а не потому, что сейчас что-то стряслось.

На мой взгляд, самая плохая практика, - это когда что-то произошло, и нам нужно срочно что-то менять. Нам надо все-таки нормы на холодную голову принимать

- Как Владимир Владимирович к этому проекту закона по поправкам отнесся, неизвестно?

- Мы сами это разработали. Понятно, что тема деликатная, поэтому мы с Андреем Александровичем Клишасом внесли эти поправки в точном соответствии с Конституцией. Закон, как вы видели, достаточно небольшой. Но точный. И, понятно, что было бы неправильно, если бы он не очень вписывался бы в действующую Конституцию. (Речь о действующем законе - пока без поправок. - А.Г.) Поэтому, мы, в данном случае, выправляем эту ситуацию и делаем ее универсальной.

Я подчеркиваю, наша задача была – выстраивание правовой системы. Это укладывается в логику Конституции… (Ее нового варианта. - А.Г.)

Мы же внесли еще и новые предложения по поводу формирования Совета Федерации. И там предусмотрено право президента, прекратившего свои полномочия, быть пожизненным сенатором. Он вправе его реализовать либо не реализовать. Но это всё - логика единая.

- Экс-президента нельзя в административном, уголовном порядке преследовать. Но, а если у него, допустим, будет задолженность по квартплате? Или - если он перейдет дорогу в неположенном месте - то штраф? А если президент превысит скорость?

- Вы самые разные варианты затронули...

- Вот сейчас кортеж президента (в целях безопасности) движется с превышением скорости. А когда глава государства уйдет на пенсию, будут его преследовать за эти вещи?

- Так вот - разные ситуации...

С точки зрения преследования в уголовном порядке (а это тяжкие и особо тяжкие составы преступлений) - в этом случае, как вы правильно заметили, да, процедура такая – Дума, Верховный суд, Конституционный суд и Совет Федерации. С точки зрения административного нарушения – нет, у президента, прекратившего свои полномочия, не будет здесь неприкосновенности.

С точки зрения квартплаты (если речь о задолженности. - А.Г.) либо каких-то других гражданско-правовых историй, гражданско-правовая ответственность, конечно, наступает. В данном случае нужно платить.

- То есть и президент, если задолжает за квартиру или превысит скорость…

- Да, как и любой человек. За исключением административной. Административной ответственности не будет.

Мы же понимаем, что и по ныне действующим нормам у него остается охрана и так далее. (То есть, скорость лимузина или какие-то бытовые моменты - это все остаётся в ведении «соответствующих служб». - А.Г.) Я думаю, что человек, которого избрал народ, который занимал такую должность и обладает огромной информацией, конечно, не должен быть уязвим.

И только в тех случаях, когда какие-то совсем уж исключительные истории происходят (не дай Бог, конечно), только тогда возможна такая усложненная процедура. Она именно из-за этого, чтобы не было случаев, когда политически мотивированно человек преследовался.

- То есть, до штрафов за превышение скорости или преследования за долги по квартплате не дойдет?

- Нет, любые гражданско-правовые долги, конечно, надо будет платить любому человеку. Это не административная ответственность, это гражданско-правовая история.

Знаете, Александр, у меня удивление вызывает то, что все спрашивают: а если президент, прекративший полномочия, то сделает, сё сделает? Как-то мы настроены так, что человек, если он неприкосновенен, то обязательно что-то должен нарушить. Но, конечно же, нет. Мы же говорим о тех гражданах, которые избраны или будут когда-то избраны. Мы сейчас не про конкретные фамилии говорим, а про правовой институт. Вот это важно понимать.

Нам, конечно, легче порассуждать про кого-то. Это, может быть, где-то и интереснее, но на самом деле мы выстраиваем правовую систему.

- Спасибо огромное, Павел Владимирович. Удачи вам.

- Спасибо, Александр. Платите долги по квартплате и не переходите улицу в неположенном месте.

- Хорошо, договорились. А вы тоже - не превышайте скорость.

- Я сейчас еду в служебной машине. Скорость - 40 километров в час.

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