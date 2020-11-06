В Москве обнаружили тело экс-директора департамента Министерства финансов РФ

Прибывшие на место врачи уже ничем не могли помочь Вадиму и констатировали смерть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из домов в столичном районе Замоскворечье было обнаружено тело 45-летнего бывшего директора департамента долгосрочного финансового планирования Министерства финансов Российской Федерации Вадима Максимова. Скончавшегося мужчину нашел его друг, который сразу же позвонил в полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи уже ничем не могли помочь Вадиму и констатировали смерть.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 45-летнего Максимова Вадима. В среду днем тело экономиста обнаружил его друг в квартире на улице Люсиновская. Каких-либо следов насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту скоропостижной смерти экономиста. Медицинская экспертиза должна установить точные причины смерти мужчины.

Максимов Вадим Анатольевич - российский экономист, ранее занимавший должность директора департамента долгосрочного финансового планирования Министерства финансов Российской Федерации. В разные годы жизни мужчина успел поработать на руководящих должностях в крупных коммерческих организациях и банках, а также занимал разные посты в Министерстве финансов РФ.