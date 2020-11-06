Путин подписал закон о «патриотичном правительстве»

Владимир Путин подписал новый закон. Фото: EAST NEWS

Владимир Путин неделю назад внес в парламент законопроект о новых принципах формирования Совета федерации, закрепляющий поправки в Конституцию. В эту пятницу он подписал уже прошедший все инстанции закон о новом порядке работы кабинета министров.

Меняются многие принципы образования правительства. Теперь президент может назначить премьер-министра, если предложенные им кандидатуры трижды отклонит Государственная дума. Министров силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом федерации, а глав остальных министерств будет утверждать парламент по представлению премьер-министра. Кроме этого отставка премьера теперь не обязательно означает отставку всего кабмина.

В целом этот закон можно назвать законом о «патриотичном правительстве». В нем сведены воедино и закреплены все нормы, требующие от членов кабмина работать только во благо российского государства и запрещающие любое сотрудничество с иностранными державами.

ЧТО ЕЩЕ В ЗАКОНЕ О КАБМИНЕ

- Президент будет определять структуру кабинета, определяя кто подчиняется ему, а кто премьеру.

- Премьер несет персональную ответственность перед президентом.

- Членом правительства может быть гражданин России, достигший 30 лет, не имеющий гражданства других стран. То есть теперь в России не может быть 29-летнего министра связи Никифорова.

- Членам правительства запрещено лично или через доверенных лиц заниматься бизнесом и любой другой оплачиваемой деятельностью кроме преподавательской.

- Члены правительства не могут без разрешения президента принимать почетные звания и награды других государств.