Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 6 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт между Арменией и Азербайджаном Фото: REUTERS

ПОД СТЕПАНАКЕРТОМ ГОРИТ ВЗОРВАННЫЙ СКЛАД

"Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. В настоящее время продолжаются боевые операции", - информирует Минобороны Азербайджана.

По всем данным, Азербайджан перешел к активной фазе наступления на город Шуша.

"Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи Ханкенди (Азербайджанское название Степанакерта — прим. ред.), вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и боеприпасами", - Баку сообщает о взрыве склада с боеприпасами Армении, что располагался под Степанакертом.

"Вооруженные силы Армении подвергают обстрелам город Тертер, села Газьян и Гусанли. Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника", - уточняют в военном ведомстве обстановку на фронте.

В КАРАБАХЕ УНИЧТОЖЕНЫ ИЗРАИЛЬСКИЕ БМП

"Армия обороны Республики Арцах продолжает обнаруживать и уничтожать готовящиеся к атаке азербайджанские подразделения. На представленных кадрах видно около 10 единиц техники, уничтоженных в результате действий армянской стороны в лесах близ Бердзора, в том числе БМП и израильские машины пехоты Sandcat", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян".

"Подразделения Армии обороны ведет эффективные оборонительные бои и наносят тяжелые военно-технические потери и потери живой силы противнику на восточном, южном и юго-западном направлении. Были пресечены и многократные попытки штурмовых группировок противника атаковать Шуши. Противник понес серьезные потери в юго-западной части – в Бердзоре. В течении всего дня противник также наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры Арцаха. Есть жертвы среди мирного населения", - информирует сайт военного ведомства Армении.

В Ереване говорят о том, что армейские подразделения армии Нагорного Карабаха полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку. Бойцы противовоздушной обороны заявили о сбитом ударном беспилотнике, который прилетел в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.

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