Русская кухня не в чести, зато кино - взлетело: по рейтингу влиятельности культуры Россия занимает девятое место

Как бы мы ни гордились нашим борщом, русская кухня в пролете. За рубежом ее не распробовали, не оценили, в рейтинг не впустили Фото: Shutterstock

Хорошие новости. Как бы ни страдала культурная общественность по поводу утраченных ценностей, по уровню влиятельности культуры наша страна до сих пор входит в десятку передовых и занимает девятое место, расположившись между Италией и Канадой.

Такой вывод сделали отечественные эксперты, проанализировав показатели десяти главных "культурообразующих категорий". В рейтинге учитывались достижения в области кино, литературы, музыки, туризма, число достопримечательности, достоинства кулинарии, глобальные бренды, мода, спорт и образование.

Подробные результаты рейтинга, сводные таблицы и формулы подсчета длинно изложены в бумажном выпуске газеты "Культура". Издание проанализировало данные открытых источников, среди которых - исследования Юнеско, The Numbers, «Бюллетень Кинопрокатчика»,World Bank, Big 7 Travel и других.

Понятно, что оптимисты и пессимисты скажут свое веское слово по поводу девятого места. Например, можно озадачиться, что мы только на две позиции опережаем Индию и ни по одному из показателей мы не оказались впереди планеты всей.

Но, в целом рейтинг неплохой, учитывая, что более чем в половине показателей мы в пролете и не входим даже в десятку.

Бесмысленный и беспощадный "русский борсч"

Как и ожидалось, ни брендами, ни одеждой мы не сильны, это все пролетело мимо десятки.

Растяжки Гнома Гномыча и шпагаты Волочковой не дотянулись до попадания в рейтинг знаменитостей из топ-50 Инстаграм.

С музыкой тоже не задалось: ни Бузова, ни Стас Михайлов, ни другие наши музыканты более 75 миллионов записей не продали.

Обидно за туризм: несмотря на старания китайцев, гостивших у нас до пандемии, мы в десятку самых посещаемых стран тоже не вошли.

Но особенно жалко кухню. Здесь места распределялись на основании рейтинга YouGov, учитывающего процент опрошенных из разных стран, которым нравится национальная кухня другой страны. Можно было догадаться, что в лидерах окажется Италия: Средиземноморская кухня действительно хороша и способствует долголетию. Но вот загадка, как на втором месте оказался Китай: неужели, уроков из летучих мышей никто не извлек.

Как бы мы ни гордились нашим борщом, русская кухня в пролете. За рубежом ее не распробовали, не оценили, в рейтинг не впустили.

(О том, что нашу кухню не распробовали толком даже мне приходилось убеждаться. На днях во время интервью с американским фантастом Дэвидом Брином в ресторане национальной кухни, мне приходилось услышать от него, что наша "селедка под шубой" - это сушеный "борсч", а сам русский борсч - "блюдо бессмысленное и беспощадное").

Кино, образование и литература - рулят

Неожиданно высокое седьмое место принес кинематограф. (Уж от кого не ждали, то от него). Но, как сообщает статистика, у нас огромное количество международных кинофестивалей (аж 23), мы на седьмом месте по количеству выпускаемых в год фильмов, да и сборы в прошлом году составили 0,2 миллиарда долларов, а это, между прочим, девятый результат в мире.

Понятно, что лидерами в кино стали США, а вот по количеству объектов культурного наследия мы их опередили: наше озеро Байкал, вулканы Камчатки, столичный Кремль и еще 26 достопримечательностей заняли в итоге восьмое место.

Погоду в общем зачете сделало пятое место за высокие спортивные показатели (учитывалось количество известных спортсменов и рейтинг страны в целом по данным World Ranking of Countries in Elite Sports). А также мы на девятом месте по привлекательности образования: у нас обучаетя 334 тысяч иностранных студентов (что больше, чем в Германии), а в рейтинг 1000 лучших университетов мира входят 25 российских вузов (больше, чем в Испании).

К высокому пятому месту литературно-книжного рейтинга можно отнестись по-разному. С одной стороны, это отличный показатель, с другой - очерередное разрушение мифа о самой читающей стране. Согласно данным Юнеско, самой читающей (или же самой печатающей) оказалась Великобритания, где на 1 млн населения ежегодно публикуется 2875 книг. Миллион "ну тупых" американцев читает около тысячи книг, тогда как миллион россиян спокойно обходится семьюстами. (К сожалению, особенности и тематику литературы составители рейтинга не учитывали, хотя наши люди предпочитают перечитывать доставшуюся от бабушки классику). А вот попадание пусть одного, но нашего издательства в мировой топ-50 - это круто, учитывая, что и книжный гигант на всю страну один. За лидером - Германией с десятью издательствами не угнаться, а у Китая в рейтинг вообще ни одно не вошло.

В целом результаты предсказуемы. Тон задает США, возглавив первую строку в каждой категории (за иключением кухни и книг). Второе место за Великобританией. А вот на третье место рейтинга влиятельности культур пролез Китай.