Умер Михаил Жванецкий: сатирик предчувствовал свою смерть

Умер Михаил Жванецкий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Михал Жванецкий. Об этом сообщили близкие друзья артиста. Ему было 86 лет.

Скорбную информацию о смерти Михаила Жванецкого подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич. "Да, умер. Да, сегодня", - цитирует Сташкевича 360. Директор сатирика не стал раскрывать подробную информацию о причинах смерти.

Регина Дубовицкая назвала смерть сатирика тяжелой утратой. "Что говорить - эпоха ушла. Это надо просто пережить", - заявила телеведущая.

В начале октября. а точнее 7-го числа, стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. "Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену", - говорил Сташкевич. По его словам, Жванецкий закрыл свою телепередачу и перестал давать концерты, так как он потерял привычную работоспособность.

Артист полюбился миллионам россиян за свое искрометное чувство юмора. "У нашего человека пока еще нет самоиронии, она приходит с воспитанием. Самоирония приходит с пониманием того, что человек, относящийся к себе с иронией, очень симпатичен окружающим, очень нужен. Просто остро необходим. Называя свои неудачи и недостатки, он облегчает чужую жизнь. Особенно, допустим, если он знаменитый, если он пишущий, если он талантливый, он очень облегчает чужую жизнь. Допустим, вы бы обрадовались, получив Пушкина на свадьбу? Я не думаю, что Пушкин на свадьбе был бы так хорош. Он очень хорош, когда он в одиночестве, когда он пишет о себе, и пишет о себе правду. И каждый так. Поэтому человек самоироничный, он закрывает чьи-то рты, кроме всего прочего, чужие рты. Он уже готов, он сам знает, кто он. Вот, допустим, когда мне говорят «вы не писатель», я говорю: я знаю. Вот я такой одаренный житель этой страны", - говорил о себе Михаил Михайлович.