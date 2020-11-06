Памфилова обсудила с Путиным избрание костромской уборщицы

Президент России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава ЦИК Элла Памфилова, докладывая Владимиру Путину об итогах избирательной кампании 2020 года, остановилась на теме, которая недавно очень активно муссировалась в прессе. Но на ее взгляд, ничего особенного в этом не было.

- Прошло как сенсация, что «в Костромской области молодая женщина, которая раньше работала уборщицей, избралась главой поселкового совета», - напомнила Памфилова.

- Ну и что? - удивился Путин.

- Какая сенсация? - развела руками глава ЦИК. - Мы взяли, разложили социально-демографический состав, и получилась очень интересная картина. Это свидетельствует, что у нас работают в обществе не только социальные лифты, но и политические лифты. Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня – не менее 37 %, на втором месте (почти 16 %) – это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте – это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари. Что там уборщица – у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику), 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все.

- Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов, - согласился Путин.

- Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей, - продолжила Памфилова. - Если рабочие профессии – где-то 11,5 процента, то предпринимателей – немного менее 11 процентов. Чуть меньше доля домохозяек, тоже активно избираются, и пенсионеры – девять процентов примерно, врачи и медики – в целом около пяти процентов.

ЧТО ЕЩЕ РАССКАЗАЛА ГЛАВА ЦИК

- В России без всяких квот почти гендерный паритет на выборах: 55 процентов мужчин, 45 процентов женщин.

- Возрастной разброс избранных большой. Основная группа, от 30 до 60 лет, – 82 процента, но есть пять человек совсем молодые - 18-летние.

- Федеральная кампания 2021 года будет многослойная и очень непростая.

- К 2022 году будет создана цифровая платформа, которая заменит государственную автоматизированную систему – ГАС «Выборы». Что увеличит возможности избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ.

- Дистанционное электронное голосование будет расширяться.

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