"Друг мой, ты незабываем": Алла Пугачева плачет по умершему Михаилу Жванецкому

Примадонна дружила с сатириком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева молниеностно отреагировала на смерть Михаила Жванецкого. Примадонна дружила с сатириком.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала в блоге Алла Пугачева. Певица не скрывает слез по емершему сатирику, который скончался на 87-м году жизни.

Супруг Аллы Борисовны скорбит вместе с ней. "Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой", - написал Галкин в блоге.