Читайте отрывки из монологов Михаила Жванецкого об интеллигенции, старости, любви и женщинах Фото: Елизавета СУХОВА

Все как будто бы шло к этому. Сначала Михаил Михайлович стал все меньше и меньше выступать. Потом юмор его становился мягче и аполитичнее, переходя в философскую и житейскую плоскость. Затем — программа «Дежурный по стране» (Россия 1), которой он посвятил семь лет, перестала выходить в эфир. «Он реалист и сказал, что больше не нужно выходить на сцену, — объяснили в окружении Жванецкого. — Стареть нужно дома».

А 6 ноября классик скончался в одной из московских больниц. Он прожил большую и невероятно плодотворную жизнь, оставив после себя россыпь снайперски точных реприз, миниатюр и рассказов. Жванецкий навсегда наполнил пространство родной страны (и не только) афоризмами, как фирменный истертый портфельчик. «КП» вспоминает избранные цитаты и изречения сатирика — в знак безмерного уважения к нему.

1) «В старость надо вбегать. Что я от этого получаю? Ничего. Я не знаю, в каком я возрасте»

2) «Я пока на своем месте. Но, с другой стороны, надо с этим дежурством (программой «Дежурный по стране») заканчивать. Я с трудом поднимаюсь по лестнице. И потом это уже должность, а я не хочу быть на должности. И юмор с возрастом уходит, но у меня много листиков, на которых много юмора»

Михаил Жванецкий: «В старость надо вбегать. Что я от этого получаю? Ничего. Я не знаю, в каком я возрасте» Фото: Елизавета СУХОВА

3) «Вы не имеете права мучить родных неудачами, неидущей работой, разваленной жизнью. Только радовать. Вы должны радовать их успехами, карьерой, блеском и уважением начальства. И высоким заработком. Неудачи делают вас невыносимым. Невыносимым делают вас неудачи. Прежде всех не понимают жена, дети, мать. Вам смотрят в затылок. От этого ваши дела усугубляются. Ваши дела усугубляются, вы уже огорчаете всех».

4) «Одно неловкое движение – и вы отец»

5) «Интуиция — страшная штука. Интуицию ты в «Википедии» не найдешь. Интуиция — это кормление умных людей»

6) «Снаружи мы очередь, а внутри — коллектив. Кто смотрит на нас невооруженным взглядом, тому мы внушаем ужас. А я считаю, что только в нашей среде расцвет личности происходит несколько раз в день...»

7) «Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно».

Михаил Жванецкий: "Вы не имеете права мучить родных неудачами, неидущей работой, разваленной жизнью. Только радовать. Вы должны радовать их успехами, карьерой, блеском и уважением начальства. И высоким заработком." Фото: Елизавета СУХОВА

8) «Кто женился на молодой [в зрелом возрасте], расплатился сполна: она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой».

9) «А что я обнаружил, глянув внутрь себя,— истерзанность свободой. А крик колеблющейся интеллигенции: «Позицийку нам дайте!.. Свою позицийку!..» — меня доконал. И я ушел в партизаны. Я с вами».

10) «И то, что они целуют вас, ничего не значит; и то, что они выходят за вас, ничего не значит. Всю жизнь будете думать, что она вас любит, и она вам будет это говорить, и не узнаете правды, и проживете счастливо».

11) «Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями».

12) «Что вы воруете с убытков?! Воруйте с прибылей!».

13) «Не умеешь любить — сиди и дружи».

Михаил Жванецкий: "Зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего!.. Благодаря им и жизнь есть." Фото: Елизавета СУХОВА

14) «Верующий ли я? Почти. Если раньше информация снизу шла, когда я писал весело и бездумно, то сейчас идет сверху. И тот, кто сверху, не может не улыбнуться» (посетив Стену Плача в Иерусалиме, сатирик оставил там хулиганскую записку — «Позвони, я тебе все объясню подробно»).

15) «Зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего!.. Благодаря им и жизнь есть. Ну если, наконец, подумать. Они же умерли. Вот это всё написали, оставили и ушли. Их уже нет. И ничего... И не горюют. Чего ж переживать, когда такие люди, в сто раз умнее, в тысячу талантливее, красивее, трудолюбивее – покойники. И вроде бы ничуть об этом не жалеют. [...] И нынешние, и молодежь, все начинающая и начинающая и дышащая возбуждением. Да ладно вам! Вот инструмент... Вот стол... Садитесь! Ты весь в очках, в компьютерах, в паролях. Подумаешь, секреты... Через смерть пройдешь, и все поймешь, и все узнаешь, и все не страшно, и ты поймешь и ахнешь. Так все же умерли – и ничего. Живут! А смерть – так просто перерыв!»

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