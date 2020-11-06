Коронавирус на Тайване: 200 дней без заражений

Жители Тайбэя в масках во время пандемии коронавируса. Фото: EAST NEWS

В то время как число заболевших коронавирусом в мире превысило 49 млн. чел., а количество умерших приближается к 1,24 млн.чел., на Тайване отметили 200 дней без внутренних заражений.

Частично признанная республика находится на 178 месте в рейтинге распространения COVID-19.

В чем же секрет успешной борьбы с коронавирусом на острове, который отделен от материковой части Китая всего 130 км моря и, по мнению экспертов, мог стать вторым после КНР по уровню распространения опасной инфекции?

Статистика

На Тайване проживает без малого 24 млн. человек. Из них более 800 тыс. живут на территории Китая, а почти полмиллиона там работают и вынуждены периодически возвращаться домой.

За текущий год на острове выявлено 569 случаев заражения коронавирусом, из них закончились 7 летальными исходами.

Согласно последним данным, в больницах Тайваня с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 40 человек, все до одного заразились за рубежом.

На 1 миллион населения приходится 0,3 смерти от коронавируса. Для примера: в США этот показатель составляет 726, а в России – 202.

Количество проведенных тестов на коронавирус составляет 4327 на миллион населения (для США этот показатель около 463 тыс., для России – 431,6 тыс.).

Кстати, именно за невысокий уровень тестирования главу минздрава Тайваня Чэнь Шичжуна нередко подвергают критике, но он утверждает, что тесты – далеко не самое главное оружие в борьбе с пандемией. Впрочем, судя по показателям, он прав.

Всего на Тайване проживает без малого 24 млн. человек. Фото: EAST NEWS

Быстрая реакция

Минздраву Тайваня помогла сработать вспышка SARS в 2003 году: на острове была создана служба экстренного реагирования на угрозы заражения – Центр управления по борьбе с эпидемиями. Именно он и взял в свои руки контроль над ситуацией с коронавирусом.

Уже с начала января на Тайване были приняты меры по предотвращению распространения коронавируса, а менее чем через 3 недели Центр (во главе с министром здравоохранения) получил право координировать работу в регионах и муниципалитетах практически во всех сферах деятельности.

Спустя непродолжительное время были объединены базы данных миграционной службы и медицинского страхования – в результате все медучреждения получили доступ к сведениям о зарубежных передвижениях граждан. Прямо в аэропортах была налажена «сортировка» прибывающих из-за границы по степени риска заражения. Всем прибывающим из неблагополучных регионов выдавались мобильные телефоны и предписания об обязательном 14-дневном карантине.

С начала эпидемии были организованы ежедневные брифинги с населением о работе эпидемиологических служб, в ходе которых населению разъяснялась необходимость тех или иных шагов правительства.

Закупки медицинских товаров и средств защиты были централизованы, а к производству масок и контролю их распределения были привлечены военные.

Согласно имеющейся информации, на борьбу с коронавирусом руководство Тайваня потратило порядка $2 млрд.

Штрафы

Не последнюю роль в борьбе с пандемией сыграли наказания. Так, за распространение дезинформации о ситуации с коронавирусом в стране был установлен штраф в размере $100 тысяч, а любую интересующую информацию граждане могли получить, позвонив на бесплатную горячую линию.

Для нарушителей карантина был предусмотрен штраф в $5 тысяч. Показателен случай, когда мужчину, нарушившего самоизоляцию ради посещения увеселительного заведения, оштрафовали более чем на $33 тысячи.

Итоги

Помимо того, что на Тайване, буквально вплотную примыкающему к Китаю, где началась эпидемия COVID-19, в течение последних 200 дней не выявлено ни одного случая внутреннего заражения, усилия правительства республики признаны одними из самых эффективных в плане предотвращения распространения коронавируса.

Эпидемия SARS в 2003 году ударила по островитянам сильнее – тогда было зарегистрировано несколько сотен случаев заражения и более 70 смертей. Однако эта беда помогла правительству Тайваня сделать выводы и разработать верную тактику в борьбе с COVID-19.