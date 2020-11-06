Последнее желание Михаила Жванецкого: "Беру отгул до конца жизни. Хочу пожить для себя"

Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о том, что не стало Михаила Жванецкого, потрясла его многочисленных друзей и коллег. "Казалось, он был и будет всегда", - так большинство из них говорят об артисте. Диктор Владимир Березин узнал о трагедии от "Комсомольской правды".

- В это сложно поверить, - признался Владимир Александрович kp.ru. - Талант, гений, мэтр в своем жанре. Не могу сказать, что мы близко общались, да и легко ли общаться с гением? Но наша последняя встреча отложилась у меня в памяти. Накануне 2020 года мы поздравляли судей Верховного суда. И он тогда мне сказал: "Все, Володя. Мой главный план - закончить все дела и пожить для себя". Я не поверил: "Как же так, Михаил Михайлович? Вы ведь главный "дежурный по стране" (так называлась программа Жванецкого, которая выходила на экранах с 2002 года. - Ред.)?". "Знаешь, я так долго дежурил без выходных, что теперь беру отгул до конца жизни!", - ответил он.

По словам Березина, тогда у них со Жванецким состоялся разговор, который заставил диктора о многом задуматься.

- Михал Михалыч ведь был философом. И он пустился в размышления: "Слава богу, мне есть на что жить, я заработал себе "подушку безопасности", - вспомнил собеседник слова сатирика. - "Ведь до конца жизни работают только бедные люди. Знаешь, о чем я все чаще думаю? Вот нет у человека славы, популярности, денег, а он так сильно этого хочет. Кажется, вот тогда-то наконец начнется настоящая жизнь. Зрители сидят у экранов и завидуют нам, считают нас небожителями. Но на самом деле это мы должны им завидовать! Им доступны простые радости: встал с утра, пожарил яичницу, кино посмотрел, погулял. Рожают детей, выпивают-закусывают, когда хочется. А мы тут трепыхаемся и забываем, что такое настоящая жизнь. Вот и я хочу испытать то, что давно забыл. Не надо думать, Володя, что счастье где-то далеко. Ни хрена не так! Оно здесь, в реальной жизни, в каждом прожитом дне".

Напомним, в июне этого года стало известно, что 86-летний сатирик страдает от проблем со здоровьем и практически не выходит из дома. А месяц назад Жванецкий объявил, что завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

От чего скончался артист, его окружение не раскрывает. Известно лишь, что это была затяжная болезнь.

- Мне казалось, что он страдает от диабета, но я могу ошибаться, - поделился с kp.ru Владимир Березин.

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