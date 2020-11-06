"Устал быть дежурным по стране": Михаила Жванецкого приходилось уговаривать на последние съемки

Михаил Жванецкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня не стало Михаила Жванецкого - всенародно любимого сатирика, которого новое поколение называло "гением советского стендапа". Он скончался на 87 году жизни в реанимации после долгой болезни, но диагноз Жванецкого близкие не раскрывают. Месяц назад артист объявил об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Но оказалось, что закончить все свои проекты сатирик хотел гораздо раньше, чтобы успеть пожить для себя.

- Около трех лет назад Михаил Михайлович пригласил меня в свою программу "Дежурный по стране", что для меня оказалось сюрпризом, - поделился с kp.ru соведущий Жванецкого Алексей Бегак. - Я конечно, знал его, но это знакомство было односторонним, как у любого зрителя: я вырос на монологах Жванецкого, вся моя жизнь соткана из того, что он написал. Безусловно, он смыслообразующий человек для нашей страны.

Алексей Бегак. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По признанию Бегака, работать с таким наставником было непросто, но интересно.

- Меня ведь позвали на замену соведущего Андрея Максимова после 16 лет их совместной работы. Конечно, у меня были вопросы - с какой стати? Не хотелось донашивать чужой пиджак, - отметил телеведущий. - Но Михал Михалыч мне объяснил, что они просто устали друг от друга. Мне пришлось работать в новой для себя роли ассистента, что было тяжеловато. Но такой формат: это всегда была передача Жванецкого, и с этим надо было считаться.

Последние выпуски "Дежурного по стране" вышли в эфир в прошлом году. Но сам Жванецкий хотел закрыть программу еще раньше.

- На съемку последних передач его уже приходилось уговаривать, он не хотел. На проблемы со здоровьем не жаловался, просто сказал, что перестал получать удовольствие, устал, - вспомнил Алексей Бегак. - Впрочем, мы виделись не только на работе, были у нас и личные встречи. Могли выпить-закусить, он это очень приветствовал. Я всегда удивлялся его энергии и мужской стойкости - он сохранял бодрость даже в самых суровых застольях, где много пили, много ели. Для меня он вообще был абсолютно молодым во всем: в работе, застольях, отношениях с женщинами. Яркий, сильный мужчина - таким я его и запомню.

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