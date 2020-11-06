Льготная ипотека заново запустила многоквартирное строительство

Ситуация стала налаживаться благодаря принятию программы льготной ипотеки на новостройки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Аналитическом центре ДОМ.РФ утверждают, что в течение последних трех месяцев рынок строительства жилья демонстрирует небывалые цифры роста.

Еще весной почти все проекты были приостановлены из-за коронавирусной пандемии. Но уже к июню ситуация стала налаживаться благодаря принятию программы льготной ипотеки на новостройки по исторически низкой ставке под 6,5%, которую недавно решили еще и продлить. Поэтому в октябре этого года к реализации запустили 3,7 млн кв. м. нового жилья, что на 70% больше, чем год назад.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко не удивлен, что сделан такой вывод. «Льготная программа ипотеки постепенно стала превращаться из механизма поддержки отрасли в инструмент стимулирования к запуску новых проектов. Конечно, такой существенный рост показателя запуска новых проектов показывает довольно оптимистичный настрой застройщиков касательно спроса не только на горизонте года, но и более продолжительного периода», - сказал эксперт.

По словам Алексеенко, это существенный момент для выполнения обновленной национальной цели по увеличению объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров.

Ипотеку можно получить под 6,5 процентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Льготная ипотека и новые правила с введением эскроу-счетов позволят наращивать объемы строительства жилья и в будущем году. У покупателей на рынке новостроек уже нет тех опасений, которые существовали ранее. Надежная защита вложений дает людям дополнительную уверенность, когда они решаются на приобретение недвижимости. Мы видим, что масштабная работа по улучшению ситуации в долевом строительстве дала свои плоды», - поделился мнением заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Он добавил, что ограниченный срок действия льготной ипотеки во многом подогревал спрос на квартиры в новостройках. С продлением госпрограммы ситуация стабилизируется. Многие инвесторы, которых интересовала недвижимость, уже вложили свои средства. Рынок жилья переварил повышенный спрос летом и в начале осени. «Мы не ожидаем нового резкого витка цен на квартиры. Рост цен продолжится, но более плавно с некоторым опережением инфляции», - сказал Нюхалов.

Эксперты полагают также, что оживление строительства связано не только с программой льготного ипотечного кредитования, но и с применением понятного и надежного механизма проектного финансирования, при котором ни застройщики, ни население ничем не рискуют. И те, и другие уверены, что усилия и капитал не будут потрачены зря. Одни построят и заработают, другие – получат новую квартиру и улучшат условия собственного проживания, максимально сэкономив.

Ограниченный срок действия льготной ипотеки во многом подогревал спрос на квартиры в новостройках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной, когда были введены ограничительные меры, стало ясно что проекты, строительство которых осуществляются по старым правилам гораздо более уязвимы по сравнению с проектами, строящимися при помощи проектного финансирования, отметил в пресс-службе компании Донстрой.

«При использовании нового механизма, средства на строительства поступают регулярно, в соответствии с согласованным графиком, вне зависимости от внешней ситуации и объемов продаж. Это играет на руку всем участникам процесса - покупатели не переживают за свои средства, поскольку они теперь надежно защищены, а дом будет построен в срок, застройщики получают стабильное финансирование, которое минимизирует период простоя стройки», - добавили у застройщика.

Как отмечает заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов,

«май стал первым месяцем полномасштабной реализации программы субсидирования ипотечных ставок на жилье в новостройках, запущенной по поручению Президента Российской Федерации в конце апреля, а… в июне все уже видели восстановление объемов строительства».

Строительные компании получили ощутимую государственную поддержку и безбоязненно взялись за новые проекты.

«Дальнейшая реализация меры позволит застройщикам нарастить предложение, сбалансирует цены на рынке жилья и создаст задел для будущего роста вводов многоквартирного жилья в стране», - обнадежил Никита Белоусов.

Большинство новых проектов долевого многоквартирного строительства осуществляются по новой схеме Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство новых проектов долевого многоквартирного строительства осуществляются по новой схеме – с использованием счетов эскроу. В октябре они почти в два раза превысили средний уровень (1,9 млн кв. м в месяц) и достигли 3,5 млн кв. м. А по состоянию на 2 ноября 2020 года в России таким образом строится уже 43,9 млн кв. м многоквартирного жилья (44% всего строительства). Это лишь на 4,6 млн кв. м меньше, чем площадь строительства по старым правилам (с уплатой страховых взносов в компенсационный фонд). Дальнейшие прогнозы еще более оптимистичны: если нынешние темпы и сегодняшняя тенденция сохранятся, то уже в этом году по усовершенствованной схеме по всей России будет строиться больше половины всего объема жилья с привлечением средств дольщиков. Отрадно отметить, что строительство активизировалось в основном в регионах, а не только, как это всегда и было, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту "Сити- XXI век":

— Конечно, мощным стимулятором для рынка недвижимости стало сокращение ключевой ставки ЦБ, а также запуск льготных ипотечных программ ведущими банками при поддержке государства со ставкой 6,5% и ниже. Данный инструмент, безусловно, стал действенной мерой поддержки застройщиков и стимулятором уровня спроса на новостройки. Кроме того, хорошим подспорьем для рынка следующим году, стало решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.