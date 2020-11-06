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Измены, скандалы, внебрачные дети и онкология: что скрывал Михаил Жванецкий

86-летний сатирик прожил бурную, полную драмы жизнь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года.

Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Монологи сатирика Михаила Жванецкого, который 6 ноября 2020 года скончался после продолжительной болезни, были посвящены отношениям мужчин и женщин. Лирические, одновременно печальные и ироничные - его произведения покорили сердца миллионов. Артист откровенничал со зрителями обо всем, кроме личной жизни.

Михаил Жванецкий скончался в реанимации в возрасте 86 лет. В середине января 2020 года у артиста диагностировали рак предстательной железы. О своем страшном недуге он узнал незадолго до Нового года. Эта болезнь в свое время стал причиной смерти легендарных Олега Табакова и Вилли Токарева. Михаил Михайлович проходил лечение в одной из столичных клиник. А на все и звонки светских хроникеров отшучивался - мол, плановое обследование, ничего серьезного.

Сатирика часто посещала третья супруга Наталья Сурова. Женщина на 32 года младше именитого супруга. "Мише было 56 лет. Правда, разница в возрасте не смущала - я ее не чувствовала благодаря Мишиному восторженному, детскому взгляду на жизнь. Люди реагировали по-разному, смотря со стороны на нашу пару", - признавалась Наталья. В этом браке 15 августа 1995 года родился сын Дмитрий. Он единственный из всех детей юмориста носит фамилию отца.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что в последние годы общественность бурно обсуждала личную жизнь юмориста и скандалы из-за брошенных им возлюбленных, внебрачных детей и внуков.

Первая жена Лариса - математик. Михаил Михайлович вынужден был делить комнату с тещей. Избранница пожелала развестись с юмористом и укатила в Париж, где ее ждало богатое наследство родственника.

Но и Михаил Михайлович не горевал. Во время гастролей по Сибири Жванецкий закрутил интрижку с поклонницей, и в итоге она подарила ему дочку. Ольга родилась в 1976 году в Новосибирске. У нее есть дочка.

Внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга.

Внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга.

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Затем случился роман с Надеждой Гайдук. Художница по костюмам родила Михаилу Михайловичу дочь Елизавету 27 ноября 1978 года. У девушки подрастают двое детей.

Внебрачный сын Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года в Ленинграде. Он соавтор сценария к фильмам "Духless 2", "Лондонград". Молодой человек рос в США. С биологическим папой мальчик познакомился только в 11-летнем возрасте. "С тех пор мы виделись раз 10, после его выступлений. Он всегда был в гримерке, в идеальном костюме, в цветах, окруженный бесчисленными поклонниками, камерами и телохранителями. Все проходило по отработанной схеме: двухминутные «Сколько же тебе сейчас лет?», «Как мама?», а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть - в 17 лет деньги брать у отца». Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я - чтобы признать, что не нужен отцу", - делился скандальными откровениями Рывкин.

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин.

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От еще одной сожительницы Венеры Умаровой у Жванецкого есть сын Максим. Живет с женой в США.

При этом, по словам Татьяны Ильченко, вдовы юмориста Виктора Ильченко, у Жванецкого есть еще один внебрачный сын Григорий.

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