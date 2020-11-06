Корея и Россия: дружба онлайн

Кёнбоккун — дворцовый комплекс, расположенный на севере Сеула. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля.

Из-за ситуации с COVID-19 масштабный фестиваль «K-FEST 2020» проходит онлайн, однако в этом есть и свои плюсы – сотни тысяч людей теперь могут отправиться в Корею через экран своего смартфона. Зачем нужен этот фестиваль, почему Корея – это другая планета, и какова сейчас ситуация с туризмом в стране Утренней свежести мы решили узнать из первых уст – от господина Кима Квангхи, директора московского представительства Национальной организации туризма Кореи.

Из-за пандемии часто звучит фраза «мир уже не станет прежним». Как нынешняя ситуация в мире отразилась на туризме Кореи?

Сейчас есть определенные строгие ограничения для въездного туризма в Корее, но зато процветает внутренний туризм – корейцы летают по стране, посещают местные курорты, живут в красивых отелях.

Профессионалы туристического рынка – туроператоры, отели, предприниматели – получили от государства субсидии, поэтому они могут ещё оставаться на плаву в надежде на то, что скоро туризм начнет работать. В Корее проходит очень много онлайн-мероприятий, туристических выставок, так что это ожидание очень активное.

Ким Квангхи, директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля.

В начале октября Корея возобновила авиасообщение с Россией. Что можете сказать об этом шаге? Кто сейчас может прилететь в Корею и как фактически Сеул принимает пассажиров?

На туризм, к сожалению, это никак не влияет, но это необходимо для россиян и корейцев, работающих в наших странах по контракту, а также для учащихся и их родственников. Сеул принимает, но все приезжающие должны пройти 14-дневный карантин.

Вы недавно запустили масштабный онлайн фестиваль «K-FEST 2020», он посвящен туризму и культуре Кореи. Изначально, скорее всего, он задумывался оффлайн? Все ли удалось осуществить в онлайн формате?

Действительно, нам хотелось сделать большой фестиваль на открытом воздухе. Мы рассматривали большие площадки, такие как парк Зарядье, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы приняли очень быстрое и верное решение перевести все в онлайн. Фестиваль стартовал удачно и проходит очень активно. Мы делаем «K-FEST 2020» совместно с Культурным центром Посольства Республики Корея. Фестиваль рассказывает не только о туризме, но и о культуре Кореи, музыке K-pop, национальной кухне, спорте и кино. О чем еще хотелось бы нам рассказать, - это о корейских сериалах, дорамах, которые довольно быстро завоевывают новую аудиторию, в том числе, российскую. В Корее существуют целые туристические маршруты, пройдя которые, можно почувствовать себя героем этих самых сериалов.

В туристической секции фестиваля мы даем людям самое первое, яркое, общее впечатление о Корее. Отдельного разговора заслуживает региональный туризм, ведь Корея хоть и компактная, но очень интересная страна, везде со своей уникальной природой, особенностями, историей.

Корейские флаги. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля.

В каждом разделе «K-FEST 2020» обязательно присутствует конкурс. Почему вам было важно такое большое количество интерактивов?

Мы сделали интерактивную часть, потому что любой проект, а особенно фестиваль, пусть и онлайн должен быть не только познавательным, но и веселым, проходить в игровой форме. Так легче увлечься, запомнить, прочувствовать. Люди охотно участвуют в челленджах, интерактивах, выкладывают свои творческие работы – и это нас очень радует.

На фестивале «K-FEST 2020» представлены разные направления и спорт, и кино, и музыка, и кухня… В какой раздел вы заходите чаще всего и почему?

На онлайн-фестивале «K-FEST 2020» я посетил все разделы и поучаствовал во всех интерактивах. Лично я люблю смотреть кино, поэтому мне очень понравились отзывы о фильмах в разделе Кино, я даже сам оставил комментарий.

Еще рекомендую всем посетить раздел Кухня. Вообще моя любимая корейская еда — это сундубу ччигэ (острый суп с тофу). Даже когда я впервые посещаю какой-либо ресторан, я всегда заказываю там сундубу ччигэ, чтобы оценить вкус еды в этом месте. А зимой я часто ем кулькукпаб (устричный суп) со свежими устрицами.

Сувон - крупнейший туристический город в Южной Корее. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля.

Раскройте секрет, сколько посетителей уже встретил онлайн-фестиваль «K-FEST 2020»? Сколько гостей ожидаете?

На сайте фестиваля за первый месяц было более 100.000 посещений и с каждым днем эта цифра только растет. Посетители очень активно принимают участие в интерактивах, читают и изучают контент о туризме и культуре Кореи. В TikTok у нас проходит челлендж “Стань звездой K-pop в TikTok” и по нашему хэштегу #kfest2020 уже более 1,7М просмотров! Конкурс мы запустили своими силами при поддержке нескольких известных тиктокеров. Это наш первый подобный опыт работы с “тиктоком” и практически первый - для продвижения туристического направления в целом с данной соцсетью.

Чем характерен туризм в Республике Корея, что она может предложить совсем неопытному туристу и, напротив, искушенному путешественнику?

Это целый новый мир! Приехать в Корею впервые – это оказаться на новой планете, где все интересно и захватывающе. Здесь интереснейшие исторические, этнографические, культурные и современные музеи, отели в традиционном и современном стилях. Мир кулинарии, мясо, морепродукты, храмовая кухня в буддийских монастырях, уличная еда, где на ваших глазах готовят всё: от горячих пирожков хотток до рисовых клецок в остром соусе токпокки. Конечно же, разнообразный шоппинг. Невероятно красивые природные маршруты. При этом, у неопытного туриста не возникнет проблем с языком, почти везде есть таблички на английском языке – а аэропорт Инчхон занимает одно из первых мест в мире по удобству. Все очень чисто, динамично, современно, очень удобно и адаптировано для туристов: легко добраться, есть прямые рейсы из России.

В Корее все немного иначе, даже деревья цветут по-особенному. Цветение деревьев, день рождения Будды — весной везде невероятно красиво. Необычно проходят большие яркие фестивали и события вроде Нового года по Лунному календарю.

Токсугун- дворцовый комплекс в Сеуле. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля.

Обязательно стоит посетить храмы, поучаствовать в различных народных гуляниях. Летом стартует сезон морского курортного отдыха. Море в Корее — это отдельная тема, оно очень чистое, особенно на острове Чеджу, где еще можно найти самые большие, вкусные и ароматные мандарины, а также бабушек-ныряльщиц с аквалангами, вместе с которыми можно погрузиться на достаточно большую глубину, где они добывают морепродукты, которые потом можно попробовать. Этот ритуал ныряния относится к наследию Юнеско. И еще очень много всего, что лучше увидеть своими глазами!

Какие планы у Национальной организации туризма Кореи на 2021 год?

В планах у нас оставаться на российском рынке и продолжать рассказывать о Корее, развивать туризм. Быть в топе списка желаемых стран для активных туристов, которые любят ходить, смотреть, совмещать отдых на курорте с различными мероприятиями. В 2021 году мы продолжим празднование тридцатилетия дипломатических отношений и Года культурных обменов между Республикой Кореей и Россией. Вы все увидите!