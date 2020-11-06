ПСБ поддержит комплексное развитие Чувашии

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев провели рабочую встречу. На ней они обсудили поддержку со стороны банка крупных инвестиционных проектов в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020 - 24 годы.

В программу входит более 200 проектов. ПСБ открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 млрд рублей и почти на 3 млрд рублей – компаниям малого и среднего бизнеса. Также банк участвует в реализации нескольких национальных проектов, финансирует объекты жилищного строительства и наращивает объемы кредитования застройщиков.

ПСБ начал выдачу ипотечных кредитов сотрудникам бюджетных учреждений по минимальной на рынке ставке – от 3,99% годовых в рублях. Также жителям республики доступны программы с господдержкой «Семейная ипотека», «Военная ипотека», «Госпрограмма-2020». С начала запуска последней банк выдал 800 кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, на встрече представители банка и регионального правительства обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям». Первый подобный центр центр уже открыт в Туле, идет строительство в других регионах.

- Наши совместные проекты масштабные и разнообразные – от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей. Мы также планируем расширять сотрудничество и с малым бизнесом, и с населением, и в области развития инфраструктуры, – заявил по итогам встречи Петр Фрадков.

- Для республики важно взаимодействие с таким финансовым институтом, который активно вовлекается во все сферы экономики России. У хозяйствующих субъектов появляется возможность реализовать проекты, мы чувствуем активное участие ПСБ и в реализации наших государственных задач, но и самое главное – наше взаимодействие идет поступательно. Когда мы начали заниматься Комплексной программой социально-экономического развития региона на пять лет, банк поддержал финансово разработку этого проекта. Далее мы подписали соглашение и договорились в целом работать по разным направлениям взаимодействия, – добавил Олег Николаев.