Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

86-летний Михаил Жванецкий не стеснялся признаваться: «Мне хорошо. Я счастлив!» Это во многом благодаря тому, что тридцать последних лет рядом с ним была его любимая Наташа. Все радости и горести Жванецкий делил пополам со своей последней женой и главной любовью всей жизни. Михаил Жванецкий последнее время практически не работал – болел. Но долгие годы он был весьма востребованным артистом – зарабатывал хорошо, но в то же время много помогал нуждающимся. Кроме того, у Жванецкого было несколько браков и периодически заявляли о себе внебрачные дети – так кому из многочисленных наследников достанется недвижимость народного артиста?

Главный человек в жизни Михаила Михайловича - жена Наташа тоже из Одессы. Они начали жить вместе, когда ей было 24 года, а ему 56 лет. Супруга Жванецкого, вспоминая начало их совместной жизни, не скрывала – артист был не богат: «Старая дача в Одессе, машина и однокомнатная квартира в Москве рядом с Останкинской башней: вот все, что у него имелось, когда стали жить под одной крышей. Подозреваю, что Миша уходил от женщин, оставляя все, что нажили вместе». В Москве они начинали жить в однушке на улице Королева. В эту квартиру привезли из роддома своего сына Дмитрия.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким. Фото: СОЦСЕТИ

Наталья не работала – вела хозяйство, была музой артиста, его правой рукой во всех делах. Михаил Жванецкий долгие годы оставался востребованным артистом: помимо работы на телевидении, гастролей, его часто приглашали на «заказники». Все благосостояние Жванецкий нажил уже рядом с нынешней супругой, хотя официально они зарегистрировали брак лишь десять лет назад.

У семьи есть просторная квартира в центре Москвы в Старопименовском переулке – около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади – оценивается в сумму 90 млн. руб. В этой квартире живет сын Михаила и Натальи Жванецких – 25-летний Дмитрий. Супруги обосновались в подмосковном доме, где долгие годы им помогала по хозяйству домоправительница Ольга, она тоже из Одессы. Есть у семьи еще один дом – на родине. Жванецкий рассказывал, как ему подарили этот участок земли: «К 60-летию получил от городских властей в подарок кусок земли - шесть соток, но очень хорошее место: на берегу, в Аркадии. Я там построил дом!»

Супруга артиста рассказывала: «Миша постоянно кому-то помогает финансово: друзьям, родственникам, даже бывает совсем малознакомым людям. У кого-то сгорел дом, кормилец умер – муж откликается на чужие беды». Отзывчивость на чужую боль, не позволила сколотить огромного состояния по меркам нынешних суперзвезд. Однако имущество артиста оценивается в сумму более 100 млн. руб. Очевидно, что все оно останется в собственности семьи – жены Натальи и сына Дмитрия Жванецкого.

Хотя у Михаила Жванецкого есть взрослые дети от других браков и отношений, которые были до встречи с Натальей. Это - дочь Лиза и сын Максим, который живет в США. Также известно о двух внебрачных детях – журналистке Ольге и сыне Андрее. Но тесных связей артист ни с кем из них не поддерживал.

И внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Кстати, Андрей Рывкин (журналист и кинодраматург, соавтор сценария проектов «Лондоград», «Духless 2») - единственный, кто из внебрачных детей Жванецкого решился выступить публично. Он был обижен на отца за то, что тот практически не уделял ему внимания. Рывкин пару лет назад написал пронзительную колонку в глянцевом журнале о своем отце Жванецком - рассказал, как ему 16-летнему впервые позвонил папа: «…С тех пор мы виделись раз десять, всегда после его выступлений. Он всегда был в гримерке, в гриме, в идеальном костюме, в цветах, окруженный бесчисленными поклонниками, камерами и телохранителями. Все проходило по отработанной схеме. Двухминутные: сколько же тебе сейчас лет, как мама, а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть в семнадцать лет деньги брать у отца». Иногда, вручая конверт, он говорил мне: «Будь счастлив». Я никогда не отказывался. Эта ежегодная тысяча долларов стала нашим связующим звеном: он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я был слишком труслив, чтобы признать, что не нужен отцу, и принимал этот кеш как папин подарок. Как свидетельство, что отец у меня все-таки есть…»

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин. Фото: Instagram.com

Обида не дала возможности понять отца и большого артиста. Сам Михаил Михайлович Жванецкий так говорил о своем счастье рядом с женой Натальей и сыном Димой: «Я всего два раза был женат. Один раз это было очень давно, когда я еще работал с Райкиным. Но тогда не получилось - жена не захотела терпеть мои разъезды. А вот потом, то есть сейчас, кажется, получилось. Мне очень хорошо. Я даже, грубо говоря, счастлив…»