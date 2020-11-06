Яндекс Go подвел итоги розыгрыша автомобилей среди водителей такси

Счастливчики получили три седана бизнес-класса новой модели KIA Optima.

6 ноября Яндекс Go подвел итоги конкурса, который проводил среди водителей, сотрудничающих с сервисом. Участникам нужно было выполнить сто заказов в период со 2 октября по 2 ноября по любым тарифам, кроме пешего и курьерского. Главный приз — новая модель седана бизнес-класса KIA Optima. Она досталась трем водителям, работающим в Москве, селе Иглино (Республика Башкортостан) и Майкопе (Республика Адыгея). Имена победителей озвучили в прямом эфире на YouTube канале Яндекс Go.

Ведущие звонили победителям в прямом эфире, чтобы поздравить и обрадовать их.

— Вы не шутите? Я безумно рад, слезы на глазах наворачиваются, — сказал первый победитель, когда ему позвонили из студии. Счастливчиком оказался житель Москвы Эдуард, в розыгрыше он участвовал под номером 3546.

Победители теперь смогут выполнять рабочие заказы на собственном автомобиле.

Вторым победителем оказался Сергей из Иглино. Эфир он не смотрел и был потрясен новостью.

— Вы меня шокировали, я обескуражен. Спасибо огромное, — сказал водитель . В розыгрыше он участвовал под номером 2001.

Третий счастливчик — таксист из Майкопа. Но радостную новость ему еще только предстоит узнать , во время эфира е му не смогли дозвониться. В розыгрыше он участвовал под номером 19246.

Всем водителям за день до подведения итогов прислали индивидуальные номера. Всего в розыгрыше участвовали 46773 человека. Победителей определяли методом случайной автоматической выборки.

Имена победителей озвучили в прямом эфире на YouTube канале Яндекс Go.

Напомним, стать участниками розыгрыша могли водители в статусе самозаняых или индивидуальных предпринимателей, и выполнившие в период со 2 октября по 2 ноября сто заказов в сервисе Яндекс.Про. Учитывались все поездки со статусом «заказ выполнен», кроме пеших заказов тарифа «Курьер» и поездок от «борта». Победители теперь смогут по желанию выполнять рабочие заказы на собственном автомобиле.