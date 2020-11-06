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Яндекс Go подвел итоги розыгрыша автомобилей среди водителей такси

Три водителя из разных концов страны получили новые седаны бизнес-класса
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Счастливчики получили три седана бизнес-класса новой модели KIA Optima.

Счастливчики получили три седана бизнес-класса новой модели KIA Optima.

6 ноября Яндекс Go подвел итоги конкурса, который проводил среди водителей, сотрудничающих с сервисом. Участникам нужно было выполнить сто заказов в период со 2 октября по 2 ноября по любым тарифам, кроме пешего и курьерского. Главный приз — новая модель седана бизнес-класса KIA Optima. Она досталась трем водителям, работающим в Москве, селе Иглино (Республика Башкортостан) и Майкопе (Республика Адыгея). Имена победителей озвучили в прямом эфире на YouTube канале Яндекс Go.

Ведущие звонили победителям в прямом эфире, чтобы поздравить и обрадовать их.

— Вы не шутите? Я безумно рад, слезы на глазах наворачиваются, — сказал первый победитель, когда ему позвонили из студии. Счастливчиком оказался житель Москвы Эдуард, в розыгрыше он участвовал под номером 3546.

Победители теперь смогут выполнять рабочие заказы на собственном автомобиле.

Победители теперь смогут выполнять рабочие заказы на собственном автомобиле.

Вторым победителем оказался Сергей из Иглино. Эфир он не смотрел и был потрясен новостью.

— Вы меня шокировали, я обескуражен. Спасибо огромное, — сказал водитель . В розыгрыше он участвовал под номером 2001.

Третий счастливчик — таксист из Майкопа. Но радостную новость ему еще только предстоит узнать , во время эфира е му не смогли дозвониться. В розыгрыше он участвовал под номером 19246.

Всем водителям за день до подведения итогов прислали индивидуальные номера. Всего в розыгрыше участвовали 46773 человека. Победителей определяли методом случайной автоматической выборки.

Имена победителей озвучили в прямом эфире на YouTube канале Яндекс Go.

Имена победителей озвучили в прямом эфире на YouTube канале Яндекс Go.

Напомним, стать участниками розыгрыша могли водители в статусе самозаняых или индивидуальных предпринимателей, и выполнившие в период со 2 октября по 2 ноября сто заказов в сервисе Яндекс.Про. Учитывались все поездки со статусом «заказ выполнен», кроме пеших заказов тарифа «Курьер» и поездок от «борта». Победители теперь смогут по желанию выполнять рабочие заказы на собственном автомобиле.

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