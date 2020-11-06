Ночь перед свадьбой Рита Грачева провела в отеле напротив дома, где доцент Соколов расчленил свою невесту

Маргарита Грачева в редакции "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомольская Правда» уже писала о том, что Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил руки, вновь вышла замуж. Свадебная церемония прошла в Санкт-Петербурге, куда женщина с двумя детьми переехала из подмосковного Серпухова некоторое время назад. Гостей жених шокировал тем, что прилюдно выбросил в пруд коробочку с кольцами. Шокированных родственников и друзей молодожены успокоили: оказалось, на самом деле пара официально оформила брак еще годом ранее, но держала это в секрете.

Дату «свадьбы» Грачева с будущим супругом держала от журналистов в секрете. Как выяснилось, единственной съемочной группой, которую допустили на торжество, оказалась группа корреспондентов программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Это вполне объяснимо. В свое время известный телеведущий помог найти спонсора для покупки современного протеза, который Рите изготовили в Германии.

Между тем «Комсомольской Правде» стали известны некоторые детали, предшествовавшие свадьбе.

- Ночь перед свадьбой Рита и ее нынешний муж Максим провели в пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Мойки, - рассказал «КП» осведомленный источник. - Уже позже молодые люди случайно узнали, что в доме напротив в ноябре 2019-го доцент СПбГУ Олег Соколов расчленил свою невесту. Это, конечно, просто совпадение.

О том, как Максим сделал предложение руки и сердца, Маргарита Грачева рассказала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

- Это не было какое-то суперпредложение. У нас не было фейерверков, салютов и колеса обозрения…

- Но то, что было - это было на самом деле круче, чем многие фейерверки, - улыбается молодой человек.

- Ну, не знаю…

Маргарита Грачева с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это был типичный питерский дождливый день, - рассказал Максим. - У нас был достаточно серьезный разговор об отношениях, что надо как-то уже переходить на новый этап. Мы ехали в машине в этот момент. И я вдруг остановился достаточно резко. У меня в бардачке лежала книжечка - комикс. Я сделал этот комикс сам: на каждой странице написано, за что я люблю Риту, что мне в ней нравится. И, собственно, я говорю: «Рит, закрой глаза». Залез в бардачок, достал, даю ей, она открывает, я говорю: «Прочитай!» И на последней странице была картинка с кольцом и надпись: «ты выйдешь за меня замуж?» И она даже не успела ответить, я кольцо ей дал.

- Я подумала, что это неподходящий момент, - вспоминает Рита. - Я ехала на встречу с адвокатом, и я понимала, что она меня ждет, и что по идее, как во всех фильмах, нужно сейчас сказать «да», и дальше провести вечер вместе, куда-то поехать и говорить: «Я безумно тебя люблю». А я сказала: «Отвези меня к адвокату, она меня ждет».

При этом женщина удивлена, что лежавшее в коробочке кольцо идеально подошло ей по размеру. Хотя мерки они не снимали.

- Макс угадал с размером - сейчас даже я не знаю свой размер кольца, потому что после пришивания руки ведь менялись…

Целый год Рита Грачева носила кольцо, но скрывала, что оно обручальное.

- Про него много раз спрашивали. Мне приходилось врать, что мне подарила подруга.