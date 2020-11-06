Как рассказать ребенку, что он приемный? В Екатеринбурге создали специальный комикс про мальчика Ваню

Над проектом работали художники и психологи. Фото: Благотворительная организация «Семья детям»

Бывает, что у ребенка две мамы и два папы. Целых четыре родителя, но узнав такую правду, приемный ребенок может решить, что по-настоящему у него нет ни одного. Как правильно рассказать малышу о его прошлом, чтобы не причинить боль и не потерять доверие?

В Екатеринбурге нашли такой «инструмент», точнее, создали. Комикс для приемных родителей «Тайна прошлого» разработала команда некоммерческой организации «Семья детям». Об этом проекте сообщает портал Открытые НКО.

— Комиксы — это не просто визуальная история, это одна из форм, которая поможет приемным родителям поговорить с ребенком о кровной семье, избавиться от тайн,- рассказали авторы проекта. — Как начать разговор? На что опереться? Как реагировать на эмоции, агрессию ребенка, который узнает, что он приемный? А еще комикс просто и понятно рассказывает о том, как тайны прошлого влияют на настоящее ребенка. И почему ребенку необходимо знать правду.

Главного героя комиксов зовут Ваня. Фото: Благотворительная организация «Семья детям»

Работа над проектом началась в июле 2020 года, екатеринбургские общественники стали победителями конкурса «Новое измерение» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Они собрали команду психологов, художников. Важно было создать не просто красивые картинки, комикс должен дать родителям «инструкцию», как действовать, а детям показать – нет ничего страшного в сложившейся ситуации, такие семьи есть, и на масштабы родительской любви никак не влияет то, как малыш появился в доме.

Главного героя комиксов зовут Ваня. Мальчик оказался в детском доме после того, как у него умерла мама, а отец не смог справиться в одиночку с воспитанием ребенка. Ваня забыл эту часть своей жизни, когда у него появилась новая семья, родители его усыновили. Но прошлое возвращается к нему во снах. Родители из комикса, как и многие современные родители-усыновители задаются вопросами «когда и как», а не «зачем». Конечно, решение, раскрывать ли тайну усыновления, за ними.

— Все мы — сотрудники «Семьи детям» — убеждены в том, что от ребенка нельзя скрывать правду. Ребенку лучше, если он будет знать историю усыновления, если он будет знать, что «одна мама его родила, а другая воспитала». Но, к сожалению, пока еще не все приемные родители, также как мы, так думают. Не везде и не всегда качество подготовки приемных родителей в ШПР (школа приемных родителей) позволяет им избавиться от мифа о необходимости сохранения тайны, — добавили авторы проекта.

Комикс поможет родителям рассказать правду, а детям — принять ситуацию. Фото: Благотворительная организация «Семья детям»

Комикс про мальчика Ваню – история для семейного прочтения. Чтобы как можно больше людей узнали об этой нестандартной возможности говорить начистоту с приемным ребенком, команда проекта планирует презентовать комикс на конкурсе Международного фестиваля КомМиссия! И если социальный проект активистов из Екатеринбурга признают одним из лучших, то комикс попадет на выставку, которая откроется в декабре в Москве.

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