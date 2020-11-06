"Крах всех надежд": Михаил Ефремов отравился по этапу в "тюрьме на колесах"

Актер Михаил Ефремов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Казалось, на ближайшие годы для Ефремова все решено: знаменитый заключенный останется отбывать наказание в столичном СИЗО, где его смогут навещать родные и адвокаты. Через половину срока, а это 3,5 года, выйдет по УДО - такова сложившаяся традиция для местных: 100% сотрудников хозотрядов освобождаются условно-досрочно. Оставалась лишь одна формальность: дождаться, пока в СИЗО №5, где сидит Михаил Олегович, придет так называемая "законка" - распоряжение об исполнении вступившего в силу приговора. После этого с заключенным должны были провести беседу и разрешить ему "сидеть" весь срок в изоляторе.

И вот, наконец, в пятницу 6 ноября все необходимые документы доставили из суда. И когда уже никто не ждал никаких сюрпризов, пресс-служба ФСИН вдруг объявила: заключенный Ефремов М.О. отправлен отбывать наказание в колонию одного из регионов. Куда именно - до дня прибытия не сообщается.

- Для Сони (жена актера София Кругликова. - Ред.) это стало крахом всех надежд, просто гром среди ясного неба, - рассказал kp.ru друг семьи Ефремовых. - Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил - для них это стало жутким сюрпризом...

Михаил Ефремов и Софья Кругликова в 2013 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не догадывались о подобном решении, а главное - столь скором его исполнении, и адвокаты Ефремова.

- Конечно, такой поворот событий немало удивил, - признался kp.ru защитник Ефремова Владимир Васильев. - Тем более, что как минимум до понедельника его местонахождение нам неизвестно. Хотя в последнее время бывает, что подзащитный еще не успел получить "законку" - а уже отбыл в регион. Возможно, это связано с желанием разгрузить СИЗО... В любом случае, последнее слово всегда за руководством изолятора. Значит, в "Воднике" просто не захотели оставить Ефремова, проигнорировали его пожелание.

По словам адвоката, тюремный этап в любой, даже в соседний регион от Москвы, может длиться от одной недели до нескольких месяцев в дальние регионы. И большую часть времени осужденный будет просто ждать своей очереди в пересыльных тюрьмах. Обусловлено это тем, что ФСИН старается максимально укомплектовать поезда, так как ради одного-двух преступников этап организовывать никто не будет.

Как отмечают правозащитники, этап во многом страшнее приговора - это время лишений и унижений. Из СИЗО заключенных выводят в автозак, причем мужчин во время подобных транспортировок заставляют садиться на корточки и держать руки на затылке, иногда еще цепляют наручниками к проволоке. Следующая точка маршрута - вокзал, где обычно под покровом ночи, чтобы не пугать рядовых пассажиров, тюремщики с автоматами и под лай служебных собак заводят этапируемых в спецвагон. Его тут же цепляют в "хвост" к рядовым пассажирским поездам.

Снаружи такой вагон отличается от обычного разве что отсутствием окон. А вот внутри все по другому: железные стены, двери, решетки. В каждом купе-клетке 6 полок (по двум сторонам в три этажа), но зачастую везут в них до 20 (!) заключенных: не то что поспать - сидеть негде.

Стена в такой "камере" глухая, а окна есть только со стороны коридора. Дверь представляет из себя железную решетку в мелкую ячейку, с замками, пепельницей и окном для раздачи кипятка. Питание - сухпаек. По наблюдениям общественников, в последние годы он стал чуть лучше: по крайней мере, заключенные уже не ломают об него зубы...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По информации Общественной наблюдательной комиссии, Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии, расположенной в Белгородской области. Что любопытно - именно в этом регионе "сидели" футболисты-дебоширы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены провели несколько месяцев в исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка и вышли по УДО. Однако, не факт, что актер попадет сюда же: в Белгородской области тюрем предостаточно.

Поезда "Москва - Белгород" в среднем идут около 8 часов, так что у Ефремова есть все шансы встретить завтрашнее утро на новом месте "жительства".

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