Таким мы запомним великого сатирика: Жизнь и улыбка Михаила Жванецкого в 12 фотографиях

Писатель Михаил Жванецкий во время записи телепередачи, 2009 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Михаил Жванецкий - великий артист, великий сатирик.

Его образы навсегда останутся в памяти зрителей. Его фразы из скетчей стали крылатыми и разлетелись по миру:

«Все идет хорошо, только мимо»; «В историю трудно войти, но легко вляпаться»; «Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!»; «Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве»; «Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, а пессимист боится, что так оно и есть».

Писатель в молодости. Фотографии из личного архива

Более полувека на сцене, тысячи зрителей, миллионы проданных билетов. Он один умел рассказать о грустном смешно, в его юморе всегда прослеживался легкий сарказм, как говорится, на злобу дня. Без улыбки жить было бы намного тяжелее, считал Жванецкий.

Маленький Миша с родителями. Фото из личного архива

Зритель навсегда запомнит его истории и его знаменитый портфель, в котором юморист хранил свои сатирические труды. Для него старый отцовский портфель стал талисманом, а для поклонников - символом юмора.

1978 год. Народный артист СССР Аркадий Райкин и автор Михаил Жванецкий. Фото: Белинский Юрий / ТАСС

1988 год. Никита Михалков и Михаил Жванецкий - члены жюри кинофестиваля "Золотой Дюк". Фото: РИА Новости

Еще при жизни артиста бронзовый портфель был отлит в Ялте. Его установили перед концертным залом «Юбилейный», а на самом постаменте написали самые известные высказывания Жванецкого.

Михаил Жванецкий и Григорий Явлинский в редакции одной из столичных газет, 1995 год. Фото: РИА Новости

Роман Карцев и Михаил Жванецкий. Фото: EAST NEWS

6 ноября сатирик скончался в возрасте 86 лет.

Мы навсегда запомним его роли, его юмористические советы, его улыбку... Его творчество навсегда останется с нами.

Президент РФ Владимир Путин в новом здании московского театра "Эт Сетера", слева - Александр Калягин, справа - Михаил Жванецкий, 2005 год. Фото: РИА Новости

Сатирик Михаил Жванецкий и его супруга Наталья Сурова во время церемонии бракосочетания в белом зале здания Правительства Москвы, 2013 г Фото: РИА Новости

Сатирик Михаил Жванецкий, актер Олег Табаков и дирижер Владимир Спиваков (слева направо) на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф" Фото: РИА Новости

Алла Пугачева и Михаил Жванецкий на презентации духов "Алла", 1992 г. Фото Александра Шогина /ИТАР-ТАСС/