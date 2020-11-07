Парад в обстановке "строгой секретности"

Минобороны России опубликовало архивные документы о подготовке парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

Минобороны России продолжает серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году состоялось сразу несколько военных парадов в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. О том, как они проходили рассказывает новый раздел на сайте Минобороны России "7 ноября 1941. Москва. Красная площадь".

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На западе от Москвы шли упорные и ожесточенные бои, и врагу нельзя было дать ни малейшего намека на предстоящие торжества в столице. Даже большая часть солдат и командиров – участников парада – до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке главной площади страны.

"Из представленной в разделе справки-доклада коменданта Москвы генерал-майора К. Синилова пользователи могут узнать, что в официальной переписке парад был обозначен как "операция войск московского гарнизона". Всего в этой операции было задействовано около 30 000 человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики", - рассказывают документы нового раздела сайта военного ведомства.

Схема проведения парада 7 ноября 1941 г. Фото: Министерство обороны РФ

На Красной площади в этот день режим был самым жестким: опубликованные в разделе списки на допуск людей и автомобилей, красноречиво указывают, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, с личного разрешения коменданта могли посетить лишь 41 человек и всего 4 служебных автомобиля.

Войска с парада уходили прямо на фронт, где уже через месяц в ходе масштабного контрнаступления Красной армии враг был отброшен от столицы на 160-200 километров. Но уже 7 ноября каждый гражданин Советского Союза знал из речи Сталина: "На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!".

Часть архивных документов рассказывает и о другом, не менее значимом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года в Самаре. В отличие от московского, куйбышевский парад включал в себя как наземную, так и воздушную часть.

Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.