Бесследно пропала мама умершего актера Александра Числова

Александр Числов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В августе 2019 года поклонники были шокированы страшным известием. Актер Александр Числов скончался в результате обострения пневмонии. Перед смертью артист испытывал проблемы с психикой из-за злоупотребления алкоголем. А на днях стало известно, что старенькая мама звезды экрана бесследно пропала.

Полиция ищет маму покойного Александра Числова. 84-летняя Валентина Александровна бесследно исчезла через год после смерти сына.

Тревогу об исчезновении старушки забила племянница Числова. По словам Светланы Андриановой, она не видела родственницу более двух недель. Она собралась ехать к маме Числова в Северодвинск и стала звонить пенсионерке, но бабушка не брала трубку.

Как передает "СтарХит", 26 октября старушка села в такси и уехала в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел. В итоге Светлана вынуждена обратиться в полицию и написать заявление о пропаже.

Андрианова себе места не находит и со слезами на глазах вспоминает о последних событиях в жизни Валентины Александровны, которые кажутся ей очень подозрительными. "Какие-то непонятные люди звонили ей, обещали сделать операцию на суставах. Не знаю, может, она где-то в больнице лежит... Надо искать. Опасаюсь за ее жизнь, потому что она доверчивая, легко идет со всеми на контакт", - разводит руками женщина.

Раньше за Валентиной Александровной присматривал отец Светланы. Но 7 сентября мужчина умер. Теперь смотреть за бабушкой некому.

Напомним, актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. Сразу после похорон возникло множество версий его ухода, среди которых назывались пневмония, сердечная недостаточность, алкоголизм и даже СПИД. В последние месяцы, по словам соседей, родственники знаменитого актера вместо еды приносили ему водку. Числов не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: "Я умираю, мне страшно, спасите меня!". В квартире была вонь и грязь, а кошки от голода обглодали поролон его дивана.